Samsung Galaxy Z Flip 5 : le smartphone à clapet aura un écran plus grand et prendra moins le pli

Les premiers détails de la fiche technique du futur Galaxy Z Flip 5 de Samsung ont fait surface. Au programme, un plus grand écran extérieur, et surtout un pli moins marqué à l’intérieur.

Les résultats financiers de Samsung devraient être exceptionnels au quatrième trimestre. Les appareils haut de gamme tels que les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 devraient remporter un gros succès et cette tendance devrait se maintenir dans les prochains mois. De l’avis de nombreux experts, 2023 sera l’année des smartphones pliables. Malheureusement pour le géant coréen, de nombreux appareils viendront faire concurrence aux Galaxy Z, et pas de moindres.

Oppo et ses Find N2 et Find N2 Flip ou encore le Pixel Fold de Google comptent concurrencer Samsung sur le terrain des smartphones pliables, un domaine sur lequel il était quasiment seul à répondre à la demande jusqu’à maintenant. Le premier constructeur mondial de smartphones ne peut pas se reposer sur ses lauriers, c’est pourquoi les premiers échos du Galaxy Z Flip 5 nous parviennent déjà.

Le Galaxy Z Flip 5 pourrait emprunter de nombreuses technologies à son concurrent direct, le Oppo Find N2 Flip

Samsung se donne pour mission de corriger deux des plus gros défauts de ses prédécesseurs : la fragilité de l'écran intérieur au niveau du pli et la petite taille de l’affichage extérieur. Il se pourrait ainsi que la compagnie copie la technologie utilisée par Oppo pour la charnière du N2 Flip. Cette dernière laisse un creux en forme de goutte d’eau entre les deux écrans, le long de la ligne de pli, lorsque l’appareil est déplié. De la sorte, l’écran subira une contrainte moins forte, ce qui rendra le pli moins visible.

L’écran extérieur du Galaxy Z Flip 5 aura une diagonale identique au Find N2 Flip, à 3,26 pouces. Un net gain de place, 70 % de plus, par rapport au petit écran de 1,9 pouce qui équipe le Galaxy Z Flip 4. Une batterie plus grosse devrait lui offrir une autonomie plus grande, mais toujours pas suffisante pour tenir une journée entière (sa capacité serait inférieure à 4000 mAh). Si Samsung respecte son calendrier habituel, le Galaxy Z Flip 5 devrait être présenté en août 2023. Sa fiche technique a donc le temps de changer d’ici là.