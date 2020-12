Galaxy Z Flip 3 : Samsung prépare un smartphone à clapet moins cher et sans 5G !

Le Galaxy Z Flip 3, l'un des prochains smartphones pliables de Samsung, ferait l'impasse sur la 5G. Il devrait aussi se contenter d'un SoC d'ancienne génération. Cantonné à la 4G, le téléphone à clapet serait proposé à un prix inférieur à celui de ses prédécesseurs.

En 2021, Samsung va inonder le marché de nouveaux smartphones pliables. Au total, le numéro mondial commercialisait un total de 5 nouveaux téléphones avec un écran pliable, dont le Galaxy Z Fold 3, un Z Fold S, une version encore plus haut de gamme du Z Fold et un Galaxy Z Flip Lite, un smartphone à clapet pliable à prix abordable.

D'après les informations de nos confrères néerlandais de Galaxy Club, ce smartphone à clapet abordable serait baptisé Galaxy Z Flip 3, Samsung ayant déjà lancé 2 smartphones Z Flip en 2020 : un Z Flip 4G et un Z Flip 5G. Bien décidé à étoffer son offre milieu de gamme, le géant de Séoul aurait décidé de ne pas intégrer la 5G à son smartphone à clapet.

Un SoC Snapdragon 855+ pour le Galaxy Z Flip 3 ?

Le média a en effet pu mettre la main sur le numéro de modèle du Z Flip 3 : SM-F720F. L'absence de “B” à la fin du numéro indique que le smartphone devra se contenter d'une connectivité 4G LTE. De facto, Samsung s'appuierait sur un chipset qui n'est pas compatible avec la 5G, comme le Snapdragon 855 Plus. Le SoC alimente déjà le premier Galaxy Z Flip 4G only.

Tout porte à croire que Samsung ait décidé de faire du Galaxy Z Flip 3 l'un des premiers smartphones pliables milieu de gamme de son catalogue. En optant pour un SoC d'ancienne génération, Samsung va pouvoir baisser le prix de vente de l'appareil sous la barre des 1000 euros.

Aux dernières nouvelles, le constructeur devrait présenter ses nouveaux smartphones pliables d'ici la fin du second trimestre de 2021. Pour l'heure, il est difficile de déterminer si Samsung a aussi prévu une version haut de gamme de son Z Flip 3, avec la 5G et un SoC récent. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

