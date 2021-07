Samsung lancerait un Galaxy Z Flip moins cher en plus du Z Flip 3 en août

Samsung aurait un troisième smartphone pliable dans les cartons. En plus du Galaxy Z Flip 3 et du Galaxy Z Fold 3, le géant sud-coréen annoncerait un Galaxy Z Flip Lite lors de la conférence Unpacked du mois d'août 2021. Moins cher que les deux autres modèles, il serait probablement dépourvu de 5G.

Samsung vient d'annoncer la date de présentation de ses prochains smartphones smartphones pliables. Comme le voulaient les rumeurs, la marque annoncera le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 lors de la conférence Unpacked du mercredi 11 août 2021. Les Galaxy Watch 4 devraient aussi faire une apparition remarquée lors de la présentation.

D'après les informations de nos confrères du Korea Herald, un média sud-coréen, Samsung pourrait créer la surprise en dévoilant un troisième smartphone avec écran pliable en août. Baptisé Galaxy Z Flip, le smartphone reprendrait le form factor similaire aux téléphones à clapet en vogue dans les années 2000.

Un Galaxy Z Flip moins cher sans 5G ni capteur photo sous l'écran pliable

Comme son nom l'indique, ce Galaxy Z Flip Lite sera moins cher que le Galaxy Z Flip 3. Afin de baisser le prix de vente du terminal, Samsung devrait faire l'impasse sur plusieurs fonctionnalités et technologies intégrées au modèle premium. Ainsi, on peut s'attendre à ce que le Z Flip Lite ne bénéficie pas d'une technologie de capteur photo pour les selfies sous l'écran. De même, le stylet S-Pen, l'accessoire phare des Galaxy Note, devrait être aux abonnés absents.

Ce n'est pas la première fois qu'un rapport évoque l'arrivée d'un Galaxy Z Flip Lite plus abordable. D'après les rumeurs apparues sur la toile il y a quelques mois, le smartphone à clapet serait dépourvu de connectivité 5G. Il se contenterait de la 4G.

D'après les informations relayées par Ross Young, PDG du cabinet d’analyse Display Supply Chain Consultants et source réputée du milieu, le Galaxy Z Flip Lite existe bel et bien. Il serait recouvert d'un écran UTG (Ultra-Thin Glass, les écrans ultra-fins utilisés par Samsung sur ses téléphones pliables).

Pour séduire un large panel d'acheteurs, Samsung pourrait ainsi proposer ce nouveau smartphone pliable à un prix avoisinant les 900 euros. On vous en dit plus dès que possible sur ce mystérieux Z Flip pliable. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source: The Korea Herald