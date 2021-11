Galaxy Watch4 : Samsung collabore avec Maison Kitsuné et propose un design exclusif et inédit

Samsung vous propose une collaboration exclusive sur la Galaxy Watch4 avec Maison Kitsuné. Découvrez dans cet article tous les détails sur ce relooking mythique de la montre connectée.

Samsung et Maison Kitsuné sortent de l’ordinaire avec leur nouvelle collaboration : la Galaxy Watch4 Maison Kitsuné Edition et les Galaxy Buds2 Maison Kitsuné Edition. En mettant la mode et la musique au premier plan, ces objets connectés encouragent l'expression authentique et une imagination infinie.

La Galaxy Watch4 40mm Bluetooth Maison Kitsuné Edition avec un bracelet Sport en silicone Maison Kitsuné Edition.

Un bracelet supplémentaire hybride en cuir signé Maison Kitsuné.

Un socle de charge sans fil.

Une carte NFC.

Le bracelet Sport est en caoutchouc beige lunaire avec un motif céleste et une découpe de renard. Le bracelet hybride est en cuir gris météore et orné du logo “Maison Kitsuné”. Vous avez, de plus, le choix entre 4 cadrans de montre conçus spécialement pour aller avec ces bracelets. Vous pouvez ainsi personnaliser votre Galaxy Watch4 aux couleurs de la maison de mode parisienne.

La carte NFC fournie dans le coffret vous permet d'ajouter un thème Maison Kitsuné exclusif sur votre smartphone (valable pour les Samsung Galaxy). Pour en profiter, il vous suffit de poser la carte contre votre smartphone, ou encore la mettre dans votre coque.

Les Galaxy Buds2 également relookés par la Maison Kitsuné

Bonne nouvelle : la collaboration Samsung x La Maison Kitsuné ne s'arrête pas à la Galaxy Watch4. Vous pouvez également profiter des nouveaux Galaxy Buds2 en édition limitée Maison Kitsuné.

Dans ce coffret exclusif, vous trouvez :

Une paire de Galaxy Buds2 Edition Maison Kitsuné.

Un étui de recharge beige lunaire.

Une coque en cuir pour l’étui de recharge orné de la tête de renard symbole de la Maison Kitsuné.

Les écouteurs sans fil de cette collection sont beiges lunaires et proposent une moitié de renard sur l'écouteur droit et l'autre moitié du renard sur l'écouteur gauche. Comme les autres modèles de Galaxy Buds2, ils offrent la réduction active de bruit.

En vous procurant ce coffret, vous profitez également d'un thème exclusif pour votre smartphone avec un raccourci d'écran menant à une playlist Maison Kitsuné x Samsung créée par le label Kitsuné lui-même.

Attention, les coffrets pour la Galaxy Watch4, ainsi que ceux pour les Galaxy Buds2 sont disponibles en quantité limitée. Pour en profiter, vous devez donc vous rendre dès maintenant sur le site de Samsung pour réserver votre coffret. Ils seront disponibles à la vente dès le 8 novembre prochain.

