La Galaxy Watch 7 Ultra coûtera aussi cher qu’un bon smartphone Samsung

Alors que Samsung se prépare pour son événement Unpacked très attendu du mois prochain, on sait peut-être déjà à quels tarifs arriveront les nouvelles montres connectées du fabricant coréen.

Parmi les appareils les plus attendus le mois prochain figure la Galaxy Watch 7 Ultra, une smartwatch haut de gamme qui devrait entrer en concurrence avec l’Apple Watch 2 Ultra. Comme il fallait s’y attendre après avoir vu les premiers rendus de la montre, son prix devrait être bien plus élevé que les montres précédentes de la marque.

Selon un rapport de 91mobiles, citant des informations de l'informateur Paras Guglani, la Galaxy Watch Ultra pourrait coûter entre 700 et 710 dollars aux États-Unis. Si cette rumeur se confirme, le prix de la smartwatch haut de gamme de Samsung serait à peine inférieur à celui de la Watch Ultra 2 d'Apple (799 dollars), ce qui en ferait un concurrent direct sur le marché des wearables haut de gamme.

Quels prix pour les Galaxy Watch 7 de Samsung ?

Le prix annoncé peut faire froncer les sourcils, mais Samsung semble mettre tout en œuvre pour justifier cette prime. Des fuites suggèrent que la Galaxy Watch Ultra sera dotée d'un châssis en titane robuste, conçu pour résister aux rigueurs des activités de plein air et des conditions extrêmes. Elle devrait bénéficier d'un nombre impressionnant de certifications, notamment la résistance à l'eau IP68 et 10 ATM, ainsi que la certification MIL-STD-810H pour la durabilité.

Malgré sa construction robuste, la Galaxy Watch Ultra devrait abriter une batterie substantielle de 590 mAh, promettant une autonomie de plusieurs jours. De plus, l'écran AMOLED de 1,5 pouce de la smartwatch atteindrait une luminosité maximale de 3 000 nits pour une visibilité optimale même en plein soleil.

À un tarif d’environ 699 dollars, soit un peu moins de 800 euros en France, la Galaxy Watch 7 Ultra sera la montre la plus chère jamais lancée par Samsung. En revanche, les modèles standard de la Galaxy Watch 7 devraient conserver une structure de prix plus accessible, la variante de 40 mm étant attendue entre 299 et 310 dollars aux États-Unis. Le prix ne devrait donc pas trop fluctuer par rapport à l’année précédente. Pour rappel, la Galaxy Watch 6 avait été lancée à partir de 319 euros chez nous.