Galaxy Watch 5 : la montre peut désormais zoomer avec la caméra de votre smartphone Samsung

Les Galaxy Watch les plus récentes de Samsung viennent d’être mises à jour. Elles profitent désormais d’une fonctionnalité qui leur permet de zoomer avec la caméra de votre smartphone, à condition qu’il s’agisse d’un smartphone de Samsung.

Depuis plusieurs années maintenant, Samsung permet à ses montres de contrôler la caméra d’un smartphone Galaxy grâce à l’application Camera Controller. Celle-ci est disponible sur les Galaxy Watch 4 ou Galaxy Watch 5, et est désormais encore plus utile qu’avant. En effet, Samsung vient de déployer une mise à jour (version R900XXU1AWA3), qui ajoute une toute nouvelle fonctionnalité.

Avec la nouvelle version de l’application Camera Controller, les montres connectées Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 5 sont désormais capables de contrôler le zoom de la caméra de votre smartphone. Pour cela, il vous suffit de pincer l’écran ou de tourner le cadran. Auparavant, il était simplement possible d’avoir un aperçu de ce que voit l’appareil photo et d’appuyer sur le bouton de l’obturateur.

Les Galaxy Watch vous permettent maintenant de capturer de meilleurs clichés

Certains utilisateurs qui utilisaient leurs montres pour se prendre en photo se plaignaient de ne pas pouvoir facilement recadrer l’image si le smartphone était placé trop loin, mais c’est désormais de l’histoire ancienne avec cette nouvelle mise à jour.

Pour l’instant, Samsung semble n’avoir déployé la nouvelle version qu’aux États-Unis, mais elle devrait arriver en Europe assez rapidement. On rappelle que pour profiter de la fonctionnalité, vous devrez obligatoirement utiliser un smartphone Galaxy. À noter également que Samsung limitera la fonctionnalité aux appareils fonctionnant sous One UI 5.1 ou plus avec la dernière version de l'application Galaxy Wearable installée.

Heureusement, il ne s’agit pas de la seule nouveauté dans cette nouvelle version. La mise à jour ajoute également une option « Connected Device Diagnostics » à l'application Samsung Members, qui vous permettra de vérifier si le matériel de votre Galaxy Watch 5 ou 5 Pro fonctionne correctement. Elle vous montrera également des informations comme la santé de la batterie de la montre.