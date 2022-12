Google simplifie son application Home sur les montres connectées avec Wear OS 3

L’application Google Home constitue souvent le cœur de votre maison connectée, mais cette dernière n’est pas toujours pratique à utiliser sur smartphone. Google a donc mis à jour la version pour les montres connectées sous Wear OS afin de simplifier la gestion de votre domicile.

En octobre dernier, Google a annoncé une version Public Preview de son application Google Home pour les smartwatches sous Wear OS. L'application n'était compatible qu'avec les smartwatches Wear OS 3, et manquait cruellement de fonctionnalités. Ce n’est plus le cas, car Google vient enfin de mettre à jour son application.

Les deux principaux aspects de cette mise à jour sont des « améliorations de la vitesse et des performances » et une navigation plus facile. Google Home pour Wear OS obtient notamment une nouvelle vue en forme de liste qui simplifie l’accès à ses appareils, « si vous avez 10 appareils ou moins », selon Google.

Google déploie de nouvelles fonctionnalités sur Google Home pour smartwatches

Désormais, la nouvelle application Google Home sur Wear OS 3 (version 2.62.7.5) propose un écran d’accueil qui affiche directement une liste de pièces avec les différents appareils qui se trouvent dans chacune d’elles. Allumer vos lumières connectées devrait donc être plus rapide que jamais, surtout qu’il est maintenant possible d’ouvrir l’application directement à partir des réglages rapides.

Google note également que vous pourrez désormais « contrôler les appareils qui sont liés à vous et qui ne sont pas encore affectés à un foyer spécifique », sans plus de détails. On précise encore une fois que cette mise à jour ne devrait être accessible que sur les montres sous Wear OS 3, dont notamment la Google Watch ou encore les Galaxy Watch 5.

Malheureusement, ces changements ne semblent concerner que les utilisateurs qui n’ont pas beaucoup d’appareils dans leurs maisons. Ceux ayant plus de 10 appareils devraient donc continuer à voir une liste de pièces, qu’ils devront sélectionner une par une pour voir les appareils connectés et les contrôler. Cette manière de fonctionner n’est donc pas la plus efficace, et pousse donc souvent les fans de Google à utiliser leur voix pour allumer leurs appareils plutôt que de naviguer manuellement dans l’application.