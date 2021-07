Galaxy Watch 4 Classic : découvrez le design très traditionnel de la montre connectée de Samsung

Samsung prévoit de dévoiler la série Galaxy Watch dans les prochains mois, et comme toujours, nous nous attendons à voir deux nouvelles montres. La Galaxy Watch 4 standard sera cette année accompagnée d’une Galaxy Watch 4 Classic, dont nous connaissons désormais le design.

Alors que nous connaissons déjà le design de la Galaxy Watch 4, celui de la Galaxy Watch 4 Classic était jusqu’alors encore mystérieux. Cependant, nos confrères d’Android Headlines ont récemment dévoilé la nouvelle montre connectée de Samsung sous toutes ses coutures. Les images montrent une smartwatch avec un mécanisme rotatif et deux boutons sur son côté droit. Il s’agirait du modèle LTE, puisqu’on peut remarquer une couleur d’accentuation rouge.

La fuite suggère que la montre utilisera un écran protégé par le Gorilla DX+ de Corning, un élément de base des modèles Galaxy Watch précédents. La montre sera également étanche à 50 mètres (5 ATM) et certifiée MIL-STD-810G. Nous n’avons encore aucune information concernant son autonomie, mais le modèle standard embarquera une batterie de 247 mAh, comme la Galaxy Watch 3.

3 tailles et 3 couleurs différentes pour la Galaxy Watch 4 Classic

D’après le rapport, la Galaxy Watch4 Classic devrait se décliner en trois variantes (42 mm, 44 mm et 46 mm) et en trois couleurs (blanc, noir et gris). Toutes seront accompagnées d’un bracelet de 20 mm. De plus, les trois variantes seraient disponibles en acier inoxydable ou en aluminium, suivant le niveau de finition.

De plus, Samsung a confirmé que ses prochaines smartwatches fonctionneront avec sa plateforme One UI Watch en plus du logiciel unifié Wear OS de Google. Avec la sortie de la Galaxy Watch 4 Classic, Samsung abandonnerait sa gamme Active, qui était disponible depuis maintenant plusieurs années.

Pour l’instant, on ne sait pas exactement quand Samsung dévoilera ses deux nouvelles montres intelligentes, mais leur présentation devrait avoir lieu cet été lors d’un événement Unpacked. Celle-ci pourrait avoir lieu en même temps que les deux smartphones pliants Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, qui seront présentés le 11 août prochain. Quoi qu’il en soit, il ne faudra pas attendre très longtemps avoir de découvrir les nouvelles montres Samsung Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic.

Source : Android Headlines