Galaxy Watch 4 : Samsung lance des bracelets écologiques fabriqués avec des pelures de pommes

Samsung vient d'annoncer le lancement de six nouveaux bracelets à destination de sa dernière montre connectée, la Galaxy Watch 4. Ils ont pour principale particularité d'être conçue avec des matériaux recyclés et naturels, et notamment des pelures de pommes. Ces bracelets seront proposés à partir de 39,99 dollars.

Ce 11 août 2021, Samsung a tenu une nouvelle conférence Galaxy Unpacked. L'occasion pour le constructeur de dévoiler sa nouvelle génération de smartphones pliables : les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3. Toutefois, ce n'étaient pas les seuls produits phares de la présentation. En effet, la firme sud-coréenne a aussi levé le voile sur ses dernières montres connectées : les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic.

En précommande jusqu'au 26 août 2021, les deux appareils sont désormais disponibles chez tous les revendeurs et sur la boutique officielle de Samsung. Désormais, il est temps pour le constructeur de proposer des accessoires à même de séduire les propriétaires de Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic.

Voilà pourquoi Samsung vient d'annoncer le lancement de six nouveaux bracelets à destination de ces dernières montres connectées. Disponibles en quantité ultra limitée, ces bracelets ont été conçus en matériaux recyclés et naturels, en collaboration avec Sami Miró, créateur de mode reconnu pour ses collections fabriqués avec des matériaux recyclés.

Samsung lance des bracelets écologiques pour la Galaxy Watch 4

Comme dit plus haut, cette collection se compose donc de six modèles. Les bracelets “Midnight Black” et “Status Sky” sont composés à 100% de pelures de pommes issues “de l'industrie fruitière”, d'après les déclarations de Samsung. Le constructeur précise que le rendu est impressionnant, le bracelet ayant “l'aspect premium du cuir” sans avoir été pourtant fabriqué à l'aide de produits d'origine animale.

Les quatre autres modèles, à savoir “Aurora Night”, “Cloud Navy”, “Earth Sunrise” et “Dawn Atlas” sont fabriqués dans un matériau en polyuréthane thermoplastique (TPU) qui selon Samsung est recyclable. Si ces bracelets vous intéressent, ils sont disponibles dès aujourd'hui sur la boutique américain du constructeur, au prix de 39,99 dollars. Ils devraient être prochainement sur le store français.

Pour rappel, il existe depuis peu une appli Samsung qui vous permet de transformer votre Galaxy Watch 4 en talkie-walkie. Baptisée WalkieTalkie, elle permet comme son nom l'indique “à deux utilisateurs ou plus d'avoir des conversations instantanées, comme s'ils utilisaient un talkie-walkie”.

Source : The Verge