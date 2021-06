La Galaxy Watch 4 embarquera une batterie 247 mAh, comme la Galaxy Watch 3

La Galaxy Watch 4 aura la même batterie que le modèle précédent, comme l’indique une fuite repérée sur le site de SGS Fimko. Celui-ci révèle que la montre connectée embarquera une batterie 247 mAh compatible avec la charge 5 W. Cela reste bien inférieur à la première Galaxy Watch, équipée d’une batterie 472 mAh.

Selon toute vraisemblance, la Galaxy Watch 4 devrait sortir dès cette année. On ne dispose à l’heure actuelle que de très peu d’informations sur le sujet, si ce n’est qu’elle tournera sur Wear, le système d’exploitation créé par la fusion entre WearOS et Tyzen. Ce dernier a été présenté par Samsung et Google lors de conférence I/O et promet de belles améliorations par rapport aux deux OS.

Le constructeur coréen s’est en revanche révélé très avare en informations concernant sa prochaine montre connectée. Celle-ci est bien apparue sur le site de la Wi-Fi Alliance, mais aucun détail n’a pu en être tiré. Aujourd’hui, elle apparaît sur le site de SGS Fimko, une société de certification des produits high tech. Là encore, très peu d’indiscrétions sont à relever, si ce n’est une intéressante : la batterie.

La même batterie que la Galaxy Watch 3, mais une moins bonne que le premier modèle

La Galaxy Watch 4 est ainsi équipée d’une batterie 247 mAh. Celle-ci est par ailleurs compatible à la charge 5 W. Le site révèle également les numéros de série de la montre : SM-R865F et SM-R860. Il s’agit des mêmes numéros que ceux apparus sur le site de la Wi-Fi Alliance plus tôt dans l’année. Compte tenu de la puissance de la batterie, on peut s’attendre à ce que ces derniers correspondent au modèle 41 mm de la montre connectée.

Si cela s’avère exact, cela signifie qu’elle dispose de la même batterie que la Galaxy Watch 3 en version 41 mm. Pour rappel, le modèle 45 mm embarque quant à lui une batterie 340 mAh. Pas d’amélioration en vue donc, bien que l’on peut se consoler en se disant qu’il n’y a pas non plus de baisse de performance à ce niveau. Notons en effet la première version de la Galaxy Watch profite d’une batterie 472 mAh, que Samsung a décidé de réduire avec le temps.

Source : 91 Mobiles