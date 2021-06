Galaxy Watch Active 4 : le design de la montre connectée Samsung se dévoile

Alors que Samsung devrait annoncer les successeurs de la Galaxy Watch 3 et de la Galaxy Watch Active 2 cet été, des rendus basés sur des informations fuitées commencent à donner un meilleur aperçu du design de la Samsung Galaxy Watch Active 4.

Samsung lancera deux nouvelles smartwatches plus tard cette année – la Galaxy Watch 4, dont on sait qu’elle embarquera une batterie 247 mAh, et la Galaxy Watch Active 4. C'est cette dernière qui nous intéresse ici, puisque des rendus de la nouvelle montre connectée viennent d'être diffusés sur le web.

La prochaine Samsung Galaxy Active 4 est annoncée avec un nouveau design minimal avec des bords plats, de nouveaux boutons et un cadran circulaire. Selon les dernières rumeurs en date, la montre sera dotée d'un cadre en aluminium. Elle sera disponible en deux tailles à savoir 40 mm et 44 mm. Cela signifie que la dernière version de l'Active sera proposée dans les mêmes options de taille que son prédécesseur. La Galaxy Watch Active 4 sera proposée en quatre coloris – noir, argent, vert et or – qui seront accompagnés de bracelets assortis.

Un design minimaliste pour la Galaxy Watch Active 4

Apparemment, l'accessoire connecté pourrait également disposer d'un mode talkie-walkie et la bonne nouvelle serait l’arrivée d’une nouvelle puce 5nm, permettant une énorme amélioration de la puissance et de l'efficacité.

Nous avons entendu parler pour la première fois des montres à venir en mai de cette année, lorsqu'une fuite a suggéré que la Galaxy Watch Active 4 serait la première à embarquer sous Wear OS au lieu du système d'exploitation Tizen de Samsung. Cette information a été confirmée par Google lors de l’événement I/O 2021. Les fuites laissent penser que Samsung lancera les nouvelles montres connectées aux côtés du Galaxy Z Fold 3 et du Galaxy Z Flip 3 en août de cette année. Cependant, GizNext suggère que Samsung pourrait peut-être lancer les nouvelles smartwatches dès le 28 juin au MWC.

La montre devrait coûter 30 000 roupies, soit près de 340 euros. Bien évidemment, ce prix n'a rien de définitif et la montre pourrait s'afficher à un tarif bien inférieur en France. Enfin, au cas où vous vous poseriez la question, Samsung n'a jamais lancé de Galaxy Watch Active 3 – on passera donc directement de la Galaxy Watch Active 2 à la version 4.

Source : Giznext