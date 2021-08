La Galaxy Watch 4 n’est pas compatible avec l’iPhone

La Galaxy Watch 4, la nouvelle montre connectée de Samsung, n'est pas compatible avec l'iPhone. Contrairement aux précédentes smartwatchs de la marque, les Watch 4 ne fonctionnent qu'avec un smartphone Android. Ce changement est dû à la fusion de Tizen avec Wear OS, le système d'exploitation de Google.

Ce mercredi 11 août 2021, Samsung a profité de la présentation du Galaxy Z Fold 3 et du Galaxy Z Flip 3 pour lever le voile sur une nouvelle génération de montres connectées, les Galaxy Watch 4. Pour la première fois, Samsung n'intègre pas Tizen mais Wear OS, le système d'exploitation pour smartwatch mis au point par Google.

Sans surprise, le géant de Séoul a ajouté sa propre surcouche par dessus Wear OS, One UI Watch. Suite à ce changement de taille, Samsung a pris la décision de ne plus prendre en charge les smartphones qui ne tournent pas sous Android, à savoir les iPhone. Les prochaines montres de la firme devraient s'inscrire dans une logique similaire.

Les montres connectées Samsung sont désormais incompatibles avec iOS

Sur son site web officiel, Samsung précise que les Galaxy Watch 4 sont compatibles avec tous les smartphones tournant sous Android 6.0 ou une version supérieure. “L'activation de l'appareil n'est disponible qu'après connexion à un smartphone prenant en charge les services mobiles Google”, précise le groupe. De facto, les smartphones récents de Huawei, dont les P50, ne sont pas non plus compatibles.

Jusqu'ici, les montres connectées de Samsung, avec Tizen, étaient compatibles avec les appareils sous iOS. Contacté par Ars Technica, Samsung assure ne pas avoir l'intention d'arrêter la prise en charge des iPhone sur les anciennes Galaxy Watch. Si vous utilisez une montre Samsung jumelée à un iPhone, vous pourrez continuer à vous en servir sans le moindre problème.

De plus, Samsung précise qu'il faut disposer d'un smartphone Galaxy pour profiter de toutes les fonctionnalités logicielles des Galaxy Watch 4. Le fabricant ne détaille pas quelles options ne seront pas disponibles aux utilisateurs d'un smartphone Android d'une autre marque. On vous en dit plus dès que possible sur le sujet. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis sur l'abandon du support d'iOS dans les commentaires ci-dessous.

Source : Ars Technica