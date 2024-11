Galaxy Tab S9 : la tablette haut de gamme de Samsung perd 300 € sur son prix, mais pas pour longtemps

La Galaxy Tab S9 fait l'objet d'une belle réduction sur le site de Samsung ce week-end. Grâce au cumul de deux réductions, cette offre à durée limitée fait chuter le prix de la tablette de 300 €.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Lancée l'année dernière, la Galaxy Tab S9 est une tablette haut de gamme qui reste l'un des meilleurs du marché en 2024. Si vous recherchez une tablette puissante, avec un bel écran et qui est en plus compatible avec le stylet S-Pen, cette offre est s'adresse à vous en ce week-end du mois du Black Friday.

Au lieu de 899 €, vous pouvez vous offrir la Galaxy Tab S9 à 599 € grâce à une une double réduction. Samsung offre d'abord 200 € de remise immédiate et sans condition avec le code promo MYS9. Ce code est valable dès maintenant et jusqu'au lundi 11 novembre 2024.

Vous pouvez aller encore plus loin et bénéficier d'un bonus de reprise de 100 € si vous avez un ancien appareil qui traine dans un tiroir et que vous souhaitez revendre. Notez qu'il s'agit ici d'un bonus systématique qui s'ajoute au montant de reprise de votre appareil.

Il peut s'agit d'un smartphone, d'une tablette, d'une montre connectée ou encore d'écouteurs sans fil. Vous bénéficiez de cette réduction, peu importe l'état de l'appareil repris, qu'il soit cassé, fonctionnel ou non.

Galaxy Tab S9 : une tablette premium à un prix exceptionnel

Dans sa version WiFi avec 128 Go de stockage, la Galaxy Tab S9 vous revient ainsi à 599 € en cumulant les deux remises. Cela correspond à une réduction de plus de 33%. Le prix peut descendre encore plus bas en fonction de la valeur de reprise de votre ancien appareil.

Et ce n'est pas tout : Samsung vous offre également une protection en silicone de la tablette. Et si vous visez la version 5G de la Galaxy Tab S9, celle-ci est également éligible à l'offre. Elle vous reviendra à 799 € au lieu de 1099 €, sans compter la valeur de reprise éventuelle de l'appareil que vous souhaitez céder.

Pour en venir aux caractéristiques de la tablette Samsung, elle dispose d'un processeur Snapdragon 8 Gen 2, soit la puce que l'on retrouve au cœur des appareils haut de gamme de l'année dernière. La Tab S9 offre donc des performances de haut vol dans tous les cas de figure, y compris pour les jeux 3D.

Et comme pour tous les appareils haut de gamme de Samsung, elle arbore un bel écran AMOLED. Il s'agit d'un écran de 11 pouces en définition QHD+ (2560 x 1600 px). La tablette est compatible avec le stylet S Pen qui est inclus dans la boîte.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Enfin, la Galaxy Tab S9 dispose d'une batterie de 8400 mAh qui offre une bonne autonomie. Elle est compatible avec une charge rapide de 45W.