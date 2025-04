Galaxy Tab S10 FE : déluge de promotions pour le lancement des tablettes Samsung

Quand Samsung sort un nouveau produit, c’est souvent sur le site officiel que vous trouverez les meilleures offres de lancement. Avec l’arrivée des toutes nouvelles tablettes S10 FE et S10 FE+, le géant coréen propose pas moins de 6 promotions cumulables. C’est une occasion à ne pas manquer !

C’est aujourd’hui que Samsung sort deux nouvelles tablettes très attendues par les fans de la marque mais aussi par les passionnés de nouveaux produits technologiques : la Galaxy Tab S10 FE et la Galaxy Tab S10 FE+. Si vous n’êtes pas familier avec le sigle FE, il s’agit de l’acronyme du terme anglais Fan Edition. C’est un concept inventé par Samsung pour répondre aux demandes des utilisateurs en proposant des modèles moins chers qui conservent les fonctionnalités phares de la marque.

Ainsi, les tablettes Galaxy Tab S10 Series sont sorties il y a environ un an à des prix commençant à partir de 749 euros et qui vont jusqu’à plus de 1600 euros. Les nouveaux modèles FE reprennent les principales caractéristiques de ces tablettes haut de gamme mais pour des prix bien plus intéressants puisqu’ils débutent à partir de 579,99 euros. Et avec les offres de lancement actuellement en cours, le rapport qualité-prix est encore plus incroyable !

Ainsi, Samsung propose de doubler votre espace de stockage gratuitement. Vous pouvez donc vous offrir la version 256 Go pour le même prix que la version 128 Go, soit 580,02 euros. Vous bénéficiez également d’un code promo qui vous permet d'avoir jusqu’à 100 euros de remise. En effet, avec le code NEW10FE, vous obtenez 100 € de remise sur le S10 FE, ce qui fait chuter son prix à seulement 480,02 euros, et, avec le code NEW10FE+, vous obtenez 50 € de remise sur le S10 FE+. Et si vous achetez votre nouvelle tablette en passant par l’app officielle Samsung, vous avez le droit à 10% de remise supplémentaire.

Vous voulez encore plus de promotions ? Vous n’allez pas être déçu puisque Samsung vous offre également le Book Cover Keyboard Slim qui vous sert à la fois de protection et de clavier pour pouvoir transformer votre tablette en petit ordinateur portable. Enfin, Samsung vous propose 30% de remise sur une sélection de Wearables.

Vous l’aurez compris, c’est le moment où jamais de vous équiper avec ces nouvelles tablettes qui profitent de caractéristiques très intéressantes pour un prix très attractif.

Galaxy Tab S10 FE et Galaxy Tab S10 FE+ : le meilleur de Samsung à prix cassé

Les Galaxy Tab S10 FE et Galaxy Tab S10 FE+ sont les dernières arrivées des tablettes Samsung puisqu’elles viennent tout juste de sortir. Elles embarquent des caractéristiques qui les propulsent parmi les tablettes Android qui ont le meilleur rapport qualité-prix en ce moment.

Ces deux modèles se différencient principalement par la taille de leurs écrans. Ainsi, la Galaxy Tab S10 FE a un écran LCD de 10,9 pouces avec une définition de 2304 x 1440 pixels et un fréquence d’affichage de 90 Hz. De son côté, la Galaxy Tab S10 FE+ dispose d’un écran plus grand de 13,1 pouces avec une définition de 2880 x 1800 pixels.

Sous leur coque, elles embarquent le processeur Samsung Exynos 1580 équipé de ​​8 coeurs et cadencé jusqu'à 2,9 GHz, soutenu par 8 ou 12 Go de RAM en fonction de la version choisie. Pour information, c’est la même puce qu’on retrouve sur le récent smartphone Galaxy A56. Pour le stockage, vous aurez le choix entre 128 Go et 256 Go. Si vous avez besoin d’une plus grande capacité de stockage, pas de panique. Vous disposez en outre d’un emplacement pour carte microSD pour stocker tous vos fichiers.

Les amateurs de photographie et de visioconférences ne seront pas en reste. Ces tablettes sont équipées à l'arrière d'un capteur grand-angle de 13 MP et, à l'avant, vous disposez d'un capteur grand-angle de 12 MP.

L'autonomie est un autre atout de ces modèles. La Galaxy Tab S10 FE intègre une batterie de 8 000 mAh, tandis que la S10 FE+ profite d'une capacité de 10 090 mAh, garantissant des heures d'utilisation sans interruption, que ce soit pour le travail ou le divertissement. Enfin, en fonction de vos besoins, vous pourrez choisir entre un modèle Wifi et un modèle 5G pour 100 euros de plus.