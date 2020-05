Galaxy S7 : Samsung déploie une ultime mise à jour de sécurité

Les Galaxy S7 et Galaxy S7 Edge reçoivent une ultime mise à jour de sécurité. Samsung a en effet décidé de déployer un dernier correctif afin de combler une grave faille de sécurité. En exploitant cette brèche, un pirate peut espionner tous les messages échangés par les utilisateurs.

En avril dernier, Samsung a cessé de déployer des mises jour de sécurité sur les Galaxy S7 et Galaxy S7 Edge. Le deux smartphones phares de 2016 sont donc officiellement obsolètes, après 4 ans de support logiciel et 2 mises à jour majeures d’Android.

Samsung corrige une faille repérée sur les Galaxy S

Pourtant, Samsung vient de lancer le déploiement d’une mise à jour de sécurité sur les Galaxy S7, rapportent nos confrères de Piunika Web. Le firmware contient le correctif SVE-2020-16747 destiné à combler une faille située dans la surcouche Android développée par Samsung, dans le système de gestion du format d’image personnalisé «Qmage» (.qmg).

Identifiée récemment par Mateusz Jurczyk, chercheur en sécurité informatique au sein de l’équipe Project Zero de Google, la faille permet à un attaquant d’espionner les messages reçus et envoyés par le smartphone via Samsung Messages. Cette faille concerne tous les smartphones Galaxy sortis depuis 2014.

Pour vérifier si le correctif est disponible sur votre Galaxy S7, il suffit de se rendre dans le menu Paramètres, puis dans À propos de l’appareil, et de sélectionner Mise à jour logicielle. Si la mise à jour est disponible, choisissez Lancer la mise à jour et suivez les instructions à l’écran.

Sans surprise, Samsung déploie aussi la mise à jour sur les smartphones Galaxy sortis après 2016. Par contre, on ignore si le constructeur a décidé de proposer ce correctif d’urgence sur des smartphones plus anciens, déjà obsolètes depuis plusieurs mois. On pense notamment aux Galaxy Note 5, aux Galaxy S6 Edge+ et aux Galaxy S6 et S6 Edge. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à partager votre témoignage dans les commentaires ci-dessous.

Source : Piunika Web