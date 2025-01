Galaxy S25 : Samsung prépare une révolution pour son assistant Bixby

Samsung vient de dévoiler un aperçu prometteur des nouvelles capacités de Bixby, son assistant vocal, à travers une courte vidéo teaser publiée le 13 janvier. Cette annonce intervient à quelques jours du prochain événement Galaxy Unpacked, prévu pour le 22 janvier.

Dans une nouvelle vidéo de 17 secondes, intitulée « A true AI companion is coming » (un véritable compagnon IA arrive), le constructeur coréen met en scène une utilisation plus naturelle et sophistiquée de son assistant. Ce dernier serait désormais boosté à l’IA, et disponible dès la sortie des Galaxy S25.

On y voit une utilisatrice demander à Bixby de rechercher un restaurant italien avec terrasse acceptant les animaux, puis de partager l'information avec un contact et d'ajouter le rendez-vous au calendrier, le tout en une seule commande vocale. Pratique, surtout si cela marche vraiment comme Samsung le prétend dans sa vidéo.

Lire également – Les prix des Galaxy S25 ont fuité, préparez-vous à une mauvaise nouvelle

Bixby pourrait bien passer à la vitesse supérieure grâce à l’IA

Cette démonstration suggère une amélioration significative du traitement du langage naturel (NLP), permettant à Bixby de comprendre et d'exécuter des instructions plus complexes et multitâches. Cette évolution s'inscrit dans la stratégie annoncée par Won-joon Choi, vice-président exécutif de la division mobile de Samsung, qui avait évoqué la nécessité de « redéfinir le rôle de Bixby » face à l'essor de l'IA générative.

Samsung a déjà commencé à enrichir les fonctionnalités de Bixby, notamment avec l'intégration de Galaxy AI permettant la traduction en direct, la correction orthographique et le résumé de pages web par commande vocale. Ces fonctionnalités, initialement déployées sur le Galaxy S24, ont ensuite été étendues à d'autres modèles.

Le constructeur confirme ainsi son engagement envers Bixby, considéré comme un « assistant vocal clé » dans son écosystème. Cette nouvelle version devrait être présentée en détail lors du lancement de la série Galaxy S25, aux côtés d'autres innovations technologiques.

Pour encourager l'adoption de ces nouveautés, Samsung a ouvert les précommandes pour sa prochaine série phare, offrant des bonus exclusifs aux premiers acheteurs et la possibilité de gagner 5 000 dollars en crédit Samsung, même pour ceux qui ne finalisent pas leur achat.