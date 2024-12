Le Galaxy S25 va peut-être bien vous réserver cette surprise avec l’IA premium de Google

Samsung et Google pourraient marquer un tournant avec la série Galaxy S25. Une offre découverte dans l’application Google pourrait inclure un accès gratuit à Gemini Advanced, un assistant IA de nouvelle génération. Une nouveauté qui pourrait renforcer l’attrait des futurs smartphones haut de gamme du géant sud-coréen.

La collaboration entre Samsung et Google continue de s’intensifier. Après le développement commun de Wear OS 3 et le lancement du premier casque Android XR, les deux géants s’apprêtent à proposer une innovation unique avec la série Galaxy S25. Ces nouveaux modèles, attendus le 22 janvier 2025 lors d’un événement Galaxy Unpacked, pourraient inclure un avantage exclusif : un accès gratuit à Gemini Advanced, l’assistant IA de la société américaine.

Selon des informations issues de la dernière version bêta de l’application Google, les utilisateurs des Galaxy S25 pourraient profiter d’un abonnement à Gemini Advanced sans frais supplémentaires. Ce service premium, habituellement proposé à 19,99 € par mois, permettrait aux utilisateurs d’accéder à des modèles d’intelligence artificielle avancés. La durée de cet accès gratuit varierait en fonction du smartphone : trois mois pour le Galaxy S25, six mois pour le Galaxy S25+ et jusqu’à un an pour le Galaxy S25 Ultra.

La série Galaxy S25 offrira un accès gratuit à Gemini Advanced selon les modèles

L’intégration de Gemini Advanced semble être une priorité pour Samsung, qui concentre ses efforts sur des fonctionnalités pratiques et innovantes plutôt que sur de simples améliorations techniques. Ce partenariat avec Google permettrait aux possesseurs des Galaxy S25 de découvrir une IA capable d’améliorer leur productivité et leur quotidien. Les S25 offriront ainsi :

3 mois d’accès gratuit avec le Galaxy S25

d’accès gratuit avec le Galaxy S25 6 mois d’accès gratuit avec le Galaxy S25+

d’accès gratuit avec le Galaxy S25+ 12 mois d’accès gratuit avec le Galaxy S25 Ultra

Bien que cette offre ne soit pas encore officialisée par les deux entreprises, les indices découverts dans l’application Google renforcent sa crédibilité. Si elle est confirmée, cette collaboration pourrait placer la série Galaxy S25 au sommet des smartphones dotés de fonctionnalités AI. En misant sur des services comme Gemini Advanced, Samsung ne se contente pas de proposer des appareils puissants, mais se positionne également comme un acteur clé dans l’intégration de l’intelligence artificielle dans la vie quotidienne.

Source : Android Authority