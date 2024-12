Les Galaxy S25 vont enfin proposer des mises à jour sans interruption, voici comment

Samsung s’apprête à introduire des mises à jour transparentes avec sa série Galaxy S25. Cette innovation très attendue simplifiera l’installation des nouvelles versions logicielles et devrait séduire les utilisateurs les plus exigeants.

La série Galaxy S25, composée des modèles S25, S25+ et S25 Ultra, est l’une des sorties les plus attendues de 2025. Ces smartphones succéderont aux Galaxy S24, en apportant plusieurs améliorations, notamment en matière de design et de performances. Les Galaxy S25 Ultra, par exemple, arboreront un design plus arrondi, un écran légèrement plus grand, et bénéficieront du nouveau processeur Snapdragon 8 Elite. Mais la véritable nouveauté réside dans l’arrivée des mises à jour transparentes, une fonctionnalité qui répond enfin aux attentes des utilisateurs en rendant l’installation des mises à jour plus fluide et rapide.

Introduites en 2016 par Android, les mises à jour transparentes permettent d’installer les nouvelles versions logicielles en arrière-plan grâce à un système à double partition. Pendant que l’utilisateur continue d’utiliser le smartphone, l’installation se fait sur une partition inactive. Une fois la mise à jour terminée, un simple redémarrage active le nouveau système, éliminant les interruptions prolongées. Ce système offre également une sécurité accrue : en cas de problème lors de l’installation, le smartphone peut redémarrer sur la partition initiale sans perdre ses données. Cette innovation, déjà testée sur le Galaxy A55, sera désormais disponible sur les modèles Galaxy S25, va rendre ce processus plus pratique.

Les Galaxy S25 inaugurent les mises à jour en arrière-plan

Bien que cette fonctionnalité améliore considérablement l’utilisation, elle nécessite des ajustements techniques. Les mises à jour transparentes reposent sur un système de partitions doubles, ce qui peut réduire l’espace de stockage disponible pour l’utilisateur final. Cependant, avec des capacités de stockage élevées sur les Galaxy S25, allant jusqu’à 1 To pour certains modèles Ultra, l’impact devrait être négligeable. En plus de cette avancée logicielle, ces modèles bénéficient de nombreuses autres améliorations, notamment en photo et en autonomie, qui les placent parmi les modèles les plus performants de leur génération.

Avec cette série, Samsung renforce également son engagement envers ses utilisateurs en promettant jusqu’à sept ans de mises à jour logicielles et de sécurité. Ce record dans l’industrie témoigne de l’importance accordée par la marque à la durabilité de ses appareils. En intégrant des fonctionnalités modernes comme les mises à jour transparentes et en proposant des configurations de haut niveau, les S25 devraient se positionner comme des références sur le marché des smartphones haut de gamme.

https://twitter.com/chunvn8888/status/1852203187975131597