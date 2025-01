Galaxy S25 : Samsung affiche enfin l’état de santé de la batterie

Bonne nouvelle, les Galaxy S25 affichent des informations précises sur l'état de santé de leur batterie, incluant le pourcentage de dégradation ou le nombre de cycles de charge complets. Une première chez Samsung.

Samsung vient d'officialiser les nouveaux smartphones de sa série Galaxy S25, comprenant les Galaxy S25 et S25+ ainsi que le Galaxy S25 Ultra. Nous vous invitons d'ailleurs à jeter un œil sur notre prise en main des trois appareils. Lors de la présentation, le constructeur a annoncé bon nombre de nouveautés, notamment tournées vers l'IA. Mais quelques bonnes surprises sont encore à découvrir.

L'une d'entre elles a été repérée par Razar the Raven sur X (Twitter) et concerne les informations relatives à la batterie des smartphones. Dans les Paramètres, les utilisateurs vont dorénavant pouvoir accéder facilement à l'état de santé de la batterie de leur mobile, avec un pourcentage indiquant clairement à quel point elle s'est dégradée. Le nombre de cycles de charge complets sont également renseignés, tout comme la date de fabrication de l'accumulateur et la date de première utilisation.

Des informations précises sur l'état de la batterie

Cet ajout est une bonne nouvelle pour les utilisateurs, qui vont pouvoir par exemple identifier plus simplement si un éventuel problème d'autonomie peut venir d'une batterie abimée. Ils pourront aussi prouver aisément que la batterie de leur smartphone est en bon état lorsqu'ils souhaitent revendre leur appareil sur le marché de l'occasion.

https://twitter.com/Razar_the_Raven/status/1882400017690046860

Jusqu'ici, pour obtenir des informations sur la batterie, il fallait télécharger et installer l'application Samsung Members. Dans le menu Assistance de cette app, se trouve une catégorie Diagnostics, qui permet d'obtenir des données sur l'état de la batterie, mais pas aussi précises qu'avec le nouveau système, qui est en plus intégré directement dans les Paramètres du système.

Après le scandale des mises à jour qui brident les performances des iPhone pour garantir leur autonomie, Apple avait mis en place un tel dispositif sur iOS, permettant aux utilisateurs de savoir s'ils devaient procéder à un remplacement de leur batterie. Chez Samsung, cette fonctionnalité semble être pour l'instant exclusive aux Galaxy S25 : elle n'a été aperçue nulle part sur la bêta d'One UI 7.