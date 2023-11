Galaxy S24 Ultra : voici à quoi pourrait ressembler le smartphone de Samsung

Alors que l’officialisation des Galaxy S24 approche à grands pas, voilà que l'on a droit à un rendu conceptuel 3D qui montre le Galaxy S24 Ultra dans toute sa splendeur. Il est très proche de ce à quoi on s'attend.



Tic tac tic tac… L'heure tourne et plusieurs événements approchent rapidement. Pour certains, c'est Noël, pour d'autres, c'est la présentation imminente des futurs Galaxy S24 de Samsung. Comme d'habitude avec ce genre de smartphones, les leakers, experts et autres analystes ne se sont pas privés de nous abreuver de rumeurs plus ou moins crédibles tout au long de l'année 2023. Au final, on a déjà une très bonne idée des composants que l'on trouvera à l'intérieur, et même du design général des mobiles.

Par exemple, il est très probable que les Galaxy S24 profitent d'un cadre en titane comme celui de l'iPhone 15 Pro, et ce peu importe le modèle. On connaît même les couleurs qui habilleraient les mobiles, de même que les coloris exclusifs au Galaxy S24 Ultra. Ce dernier modèle fait justement l’objet d'une synthèse de tout ce que l'on sait sur son apparence. Dans une vidéo publiée par Super Roader, en collaboration avec Technizo Concept, on peut voir un bel aperçu 3D du prochain haut de gamme de Samsung. C'est bien sûr un concept, mais il est sûrement très proche de la réalité.

Le Galaxy S24 se dévoile en 3D dans un rendu très proche de ce qu'il devrait être

Le Galaxy S24 Ultra aurait un design très proche de celui du S23 Ultra. C'est que l'on pouvait déjà voir dans un rendu proposé par le leaker Ice Universe. Conformément à une fuite de la fin de l'été, Samsung mettrait fin aux bords d'écran incurvés pour proposer une dalle plate. C'est ce qu'on retrouve dans le rendu 3D. Globalement, les différences avec le modèle précédent sont assez minces. En admettant que le concept s'avère proche du produit final, Samsung chercherait plus à peaufiner sa recette plutôt que proposer une véritable révolution. Ce n'est pas forcément un mal cela dit. Vous pouvez voir l'ensemble du concept dans la vidéo ci-dessous. Pour rappel, les Galaxy S24 sont attendus le 30 janvier 2024.