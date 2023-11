Galaxy S24 Ultra : voici en image les changements prévus par Samsung

Le Galaxy S24 Ultra arrive dans quelques semaines seulement, et offrira quelques modifications au niveau du design par rapport au modèle précédent. Une image permet désormais de mieux nous rendre compte de la différence.

L’année prochaine, le Galaxy S24 Ultra va largement hériter du design de son prédécesseur, le Galaxy S23 Ultra, mais quelques petits changements pourraient bien faire toute la différence. Plusieurs rendus du smartphone ont déjà dévoilé ce qu’il fallait attendre, mais une nouvelle image vient désormais de nous donner un meilleur aperçu de l’apparence de l’appareil.

Sur son compte Twitter, le leaker Ice Universe a publié un rendu dévoilant la face avant du prochain Galaxy S24 Ultra aux côtés de l’actuel Galaxy S23 Ultra. On relève quelques petits changements de dimensions, mais c’est surtout au niveau des bordures de la dalle qu’il y aura des modifications.

Le Galaxy S24 Ultra sera plus joli que le Galaxy S23 Ultra

Comme nous le savions déjà, Samsung va largement réduire l’épaisseur des bordures de son écran, et les rendre uniformes. Auparavant, le « menton » du Galaxy S23 Ultra était beaucoup plus épais que les autres bordures, ce qui agaçait certains utilisateurs.

Pour parvenir à ce résultat, Samsung va cette fois-ci utiliser un écran plat sur son nouveau Galaxy S24 Ultra, qui abandonnera ainsi les dalles incurvées des générations précédentes. Le cadre du smartphone, qui sera composé de titane d’après les rumeurs les plus récentes, sera alors beaucoup moins arrondi.

On retrouvera également quelques autres changements, dont notamment au niveau de la grille du haut-parleur. Celle-ci devrait prendre la forme d’une bande ouverte, plutôt que d’adopter les perforations traditionnelles. Cela devrait notamment permettre à l’appareil d’offrir un son beaucoup plus immersif que les générations précédentes, sans pour autant compromettre sa résistance à l’eau.

En plus des changements externes, on s’attend également à quelques nouveaux composants à l’intérieur, dont notamment un périscope 5X qui remplacera l’ancien périscope 10X, un nouveau capteur principal de 200 MP HP2SX ou encore une puce Snapdragon 8 Gen 3 plus rapide que celles des smartphones concurrents. Le Galaxy S24 serait même véritablement taillé pour le gaming grâce à un GPU personnalisé avec une fréquence plus élevée, et le smartphone profiterait même d’une technologie AMD très populaire : le FSR.