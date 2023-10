Galaxy S24 : tous les modèles auraient droit à un cadre en titane, comme les iPhone 15 Pro

Les Galaxy S24 qui sortiront au début de l’année prochaine pourraient bien utiliser des matériaux similaires aux iPhone 15 Pro, puisqu’une fuite suggère que tous les appareils seront dotés d’un nouveau cadre en titane.

D’après le leaker @Tech_Reve sur X, il semblerait que Samsung optera pour du titane dans les trois variantes du Galaxy S24. On pensait à l’origine que seul le modèle Ultra y aurait droit. Il s'agit d'une avancée certaine par rapport à Apple, qui a décidé de n'utiliser le titane que pour les modèles Pro les plus chers, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.

Selon ses informations, Samsung Electronics prévoit de produire des cadres en titane pour les modèles standard sur sa ligne de production nationale au Vietnam et recevra des cadres en titane pour les modèles Plus et Ultra de la part de deux entreprises partenaires. Cependant, tous les modèles ne seront pas logés à la même enseigne, puisque les Galaxy S24 Plus et Ultra sont les deux seules variantes qui utiliseront un revêtement PVD, alors que la version standard n’y aura pas droit. Cette dernière sera donc probablement un peu plus sujette aux traces de doigt.

Les Galaxy S24 vont tous utiliser du titane

S’il semble donc que les cadres des Galaxy S24 seront forgés avec du titane, mais on ne sait pas s’il s’agira de la même stratégie qu’Apple. Il est probable que Samsung choisisse de ne pas utiliser le même titane de grade 5 que sur les iPhone 15 Pro, mais simplement un alliage composé en partie de titane.

Contrairement aux iPhone 15 Pro, qui sont passés de l’acier inoxydable au titane et qui ont donc perdu du poids sur la balance, il ne devrait pas en être de même pour les Galaxy S24. On sait déjà que les Galaxy S24 pèseront 168 grammes, 195 grammes et 233 grammes, respectivement, contre 168 grammes, 196 grammes et 229 grammes pour les modèles précédents.

Le titane est plus cher que l'aluminium et plus difficile à travailler, ce qui signifie que nous pouvons nous attendre à ce que les nouveaux appareils Galaxy S24 coûtent plus cher que leurs prédécesseurs. Cependant, Samsung pourrait très bien choisir de compenser cette hausse des coûts de fabrications avec des économies sur d’autres parties des smartphones.