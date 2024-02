One UI 6.1 : Samsung veut rendre vos alarmes moins pénibles

La mise à jour One UI 6.1 de Samsung introduit une fonctionnalité permettant de personnaliser l'arrière-plan de l'alarme sur les smartphones Galaxy, offrant aux utilisateurs la possibilité d'ajouter une touche personnelle à leurs réveils.

Depuis son lancement, One UI 6.0, la surcouche logicielle de Samsung, a suscité des avis partagés, en particulier concernant son écran d'accueil, jugé peu attrayant et manquant de fonctionnalités innovantes. Les utilisateurs ont exprimé leur déception face à un design qui semble avoir été négligé, soulevant des questions sur l'engagement de Samsung envers la créativité et l'utilité. Cette situation a créé une attente pour des améliorations significatives dans les versions futures de l'interface utilisateur.

Avec One UI 6.1, Samsung introduit des options avancées pour la gestion de la batterie, permettant aux utilisateurs de sélectionner différents niveaux de protection pour prolonger la longévité de leur appareil. Une mise à jour visant à améliorer l'efficacité énergétique et à répondre aux besoins spécifiques d'utilisation. De plus, avec l'arrivée de ce nouvel IOS sur le nouveau Samsung Galaxy S24, il semblerait que le constructeur semble répondre à certaines de ces préoccupations. La mise à jour introduit notamment la possibilité de personnaliser l'arrière-plan de l'alarme, offrant aux utilisateurs une nouvelle manière de personnaliser leur expérience. Cette fonctionnalité, permettant de choisir une image de fond pour les alarmes, apporte une touche de personnalisation bienvenue, contrastant avec les critiques adressées à la version précédente de l'interface.

Samsung Galaxy : la dernière mise à jour OneUI 6.1 permet de se réveiller avec style

One UI 6.1 permet de sélectionner une image personnelle comme fond d'écran d'alarme sur les appareils Samsung, ajoutant une touche personnelle aux matinées. Auparavant, elle affichait un fond dégradé simple, mais désormais l’application propose par défaut cinq arrière-plans. Elle offre également la possibilité d'ajouter un arrière-plan personnalisé pour chaque alarme. Cette option, facile à configurer via l'application Horloge, transforme l'interface habituelle. Elle permet aux utilisateurs de personnaliser l'arrière-plan d'ajouter une dimension visuelle unique, rendant le réveil plus agréable.

En parallèle, la mise à jour enrichit les possibilités de personnalisation de l'écran de verrouillage et de l'affichage permanent. Les utilisateurs peuvent désormais ajuster l'emplacement de l'horloge et ajouter des raccourcis, offrant ainsi une flexibilité accrue pour adapter l'interface à leurs préférences. Initialement disponible sur les nouveaux modèles Galaxy S24, cette fonctionnalité sera également proposée sur les appareils Galaxy plus anciens dans les prochaines mises à jour.

Source : Sammobile