Boulanger vous permet de faire de sacrées économies sur l'achat du Galaxy S24. Le smartphone Samsung peut en effet vous revenir sous les 500 euros grâce à une triple réduction. On fait le point sur ce deal dans la suite de l'article.

À la veille de la rentrée 2024, Boulanger a décidé de brader le Galaxy S24. Proposé dans sa version 128 Go, le smartphone Samsung est au prix de revient de 499 euros au lieu de 699,99 euros. Les 200 euros de réduction sont obtenus grâce à un bonus de reprise de 100 euros à valoir sur un ancien téléphone usagé et à une offre de remboursement de 100 euros (voir conditions). Un autre bonus de reprise de 100 euros est également suggéré pour les personnes âgées de moins de 25 ans.

Pour rappel, le Galaxy S24 de Samsung est doté d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, du processeur Samsung Exynos 2400 et d'une batterie de 4000 mAh compatible avec la charge rapide à 25 Watts. L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android 14 avec une surcouche One UI 6.1.

De son côté, l'APN du téléphone est composé d'un triple capteur principal de 50 + 12 + 10 MP et d'un capteur frontal de 12 MP. Pour en savoir plus sur l'appareil, n'hésitez surtout pas à consulter nos articles consacrés à la prise en main du Samsung Galaxy S24 et au test du Galaxy S24.