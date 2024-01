Galaxy S24 : les smartphones seront plus puissants que prévu selon ces nouveaux benchmarks

Samsung se prépare à lancer ses nouveaux téléphones phares, le Galaxy S24+, le Galaxy S24 et le Galaxy S24 Ultra, dans le courant du mois, mais avant ça, on sait déjà à quoi s’attendre au niveau des performances.

En amont du lancement officiel, qui se tiendra le 17 janvier prochain, deux smartphones de la série Galaxy S24 sont de nouveaux apparus sur le benchmark Geekbench. C’est donc l’occasion d’avoir un nouvel aperçu des performances que l’on peut attendre des appareils, et ils s’avèrent un peu plus puissants que nous le pensions.

Les résultats indiquent que Samsung a optimisé le logiciel des téléphones, car les scores se sont améliorés de manière significative par rapport aux entrées précédentes. Pour rappel, le Galaxy S24+ avait été repéré dès l’été dernier, tandis que le Galaxy S24 Ultra avait montré sa puissance plusieurs fois au cours de l’automne.

Samsung a rendu ses Galaxy S24 plus puissants

Bien que les benchmarks ne soient pas la seule mesure des performances, ils peuvent donner une idée de la manière dont les téléphones gèrent les tâches gourmandes. Les premiers résultats des benchmarks suggéraient que le Galaxy S24+ équipé d'un Exynos 2400 et le Galaxy S24 Ultra équipé d'un Snapdragon 8 Gen 3 avaient des scores inférieurs à ceux attendus, par rapport aux autres téléphones phares du marché.

Cependant, les derniers résultats des tests de performance viendront rassurer ceux qui attendaient les téléphones avec impatience. Le Galaxy S24+ a obtenu un score de 2 193 points sur un cœur, et de 6 895 dans le test multicœur. De son côté, le Galaxy S24 Ultra a obtenu un score de 2 297 et de 7 104, respectivement.

Ces scores sont donc bien plus élevés que les précédents, qui étaient d’environ 2 000 et 6 500 pour le modèle Plus, et de 2 200 et 6 800 pour le modèle Ultra. Cela suggère que Samsung a amélioré l’optimisation de ses téléphones au cours des derniers mois, les rendant plus efficaces et plus rapides.

La puce Snapdragon a toujours un avantage sur la puce Exynos, et il reste à vérifier à l’aide de tests plus poussés si la différence sera ou non importante. De plus, la comparaison n'est ici pas très équitable, car le modèle Ultra est plus grand et dispose d'un meilleur système de refroidissement que le modèle Plus. Il faudra donc s’assurer de comparer le même modèle avec deux processeurs différents une fois les smartphones sur le marché.