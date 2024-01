Le Galaxy S24 Ultra aura un écran beaucoup plus plat que ses prédécesseurs, la preuve en vidéo

Sur son compte X (Twitter), le leaker Ice Universe a publié une vidéo de sa prise en main du Galaxy S24 Ultra. Si tout semble se confirmer du point de vue du design, une information intéressante est également confirmée grâce à ses images : Samsung a opté pour un écran (sûrement) entièrement plat.

Samsung avait déjà donné le ton l’année dernière avec son Galaxy S23 Ultra. Après plusieurs années à embrasser à bras le corps les écrans incurvés sur ses modèles premium, le constructeur coréen avait soudainement opté pour une dalle beaucoup plus plate que d’ordinaire, bien qu’encore légèrement courbée. Un essai qui devrait finalement se confirmer sur le Galaxy S24 Ultra.

En effet, nous avons pu confirmer cette hypothèse grâce à une vidéo récemment publiée par le leaker Ice Universe sur son compte X (Twitter). Il s’agit de la première prise en main du Galaxy S24 Ultra dévoilée sur Internet. Outre les fuites des derniers mois sur son design qui se confirment, c’est surtout son écran qui attire l’attention, puisque celui-ci est particulièrement… plat.

Le Galaxy S24 Ultra laisserait un peu plus tomber les écrans courbés

Si l’écran en question est courbé, il est particulièrement difficile de le remarquer à l’œil nu. Il en va de même pour les angles, qui eux aussi ne sont très que très légèrement courbés. Il n’est pas donc pas impossible que Samsung ait conservé quelques rondeurs sur son prochain flagship, mais la tendance est on ne peut plus claire : le retour du plat et du pointu.

Sur le même sujet — Galaxy S24 : les smartphones seront plus puissants que prévu selon ces nouveaux benchmarks

En outre, les bordures sont plus fines que jamais, tandis que la taille du poinçon central du capteur selfie semble avoir été réduite. Du reste, il n’y a grand-chose à apprendre de cette prise en main pour quiconque a déjà jeté un œil aux rendus ayant fuité dernièrement. Notons par ailleurs que Ice Universe a depuis supprimé la vidéo de son compte X, précisant qu’elle provient d’un fabricant partenaire de Samsung.

Faut-il s’attendre à ce que tous les smartphones du marché suivent cette nouvelle tendance ? Difficile à dire. Dans le segment premium, Samsung semble encore relativement marginal sur ce point. Il faudra attendre le 17 janvier prochain pour savoir ce qu’il en est réellement.