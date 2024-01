Galaxy S24 : envie de retrouver les commandes gestuelles personnalisées ? Il y a une astuce pour ça

Sur les derniers Galaxy S24, Samsung a privé les utilisateurs de la possibilité de personnaliser leurs propres commandes gestuelles. Désormais, il faudra se contenter de la configuration proposée par le constructeur (identique à celle des Pixel). Toutefois, il existe une astuce tout simple pour retrouver cette fonctionnalité appréciée. On vous explique tout.

Avec les Galaxy S24, Samsung a pris le virage de l'IA à 100 %. En effet, les derniers smartphones de la marque sud-coréenne embarquent de nombreuses fonctionnalités reposant sur l'intelligence artificielle. Nous en avons d'ailleurs testé certaines d'entre elles, comme celle permettant de supprimer les reflets sur une photo prise derrière une vitre ou encore la retranscription automatique des fichiers audio. La première offre des résultats impressionnants, tandis que la deuxième demandera encore quelques ajustements…

Seulement, l'intégration de ces nombreuses fonctionnalités inédites se paie à un certain prix. Pour cause, le constructeur a choisi d'en mettre certaines au placard. C'est le cas notamment des commandes gestuelles personnalisées. Sur les Galaxy S24, vous pouvez naviguer au choix avec les trois boutons traditionnels ou bien via les gestes. Mais si vous choisissez la seconde option, il faudra composer avec la configuration proposée par le constructeur (identique à celle que l'on retrouve déjà sur les Google Pixel). Par ailleurs, Samsung ne vous permet plus de masquer la barre d'indication des gestes. Il faut blâmer Google pour cela, car la barre est utilisée pour sa récente fonctionnalité Entourer pour rechercher.

Si vous faites partie des inconditionnels des commandes gestuelles personnalisées et que vous êtes attristés de les voir disparaître sur votre S24 flambant neuf, pas de panique. En effet, il existe une méthode pour les retrouver.

Comment retrouver les commandes gestuelles personnalisées sur son S24

Comme le détaillent nos confrères du site 9To5Google, il faudra tout d'abord télécharger GoodLock, une application qui vous permet d'apporter des modifications en profondeur à l'interface de One UI. Pour vous donner un ordre d'idée des capacités de GoodLock, il est tout à fait possible d'utiliser l'appli pour afficher toutes vos applications sur l'écran externe des Galaxy Z Flip et Z Fold par exemple. Ceci fait, vous devrez ensuite télécharger le module NavStar depuis GoodLock.

Pour information, NavStar vous permettra de configurer votre propre barre de navigation. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à cocher l'option “Activer les paramètres de gestes supplémentaires” dans les paramètres de GoodLock. Dorénavant, vous pourrez retrouver les options supprimées par Samsung dans les Paramètres habituels dans l'onglet Navigation.