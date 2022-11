Le Gorilla Glass Victus 2 résiste beaucoup mieux aux chutes sur le béton et l’asphalte

Corning a annoncé la disponibilité de sa nouvelle génération de verre de protection pour smartphones, le Victus 2.

Si on vous parle de verre de protection des écrans de smartphone, il n’y a probablement qu’un nom qui vous vient à l’esprit : Gorilla Glass. Les feuilles de verre renforcé de Corning font l’unanimité chez les fabricants de smartphones, et cela fera bientôt seize que cela dure. L’entreprise américaine a dévoilé sa nouvelle formule de verre renforcé à l’usage des smartphones, le Gorilla Glass Victus 2.

Corning affirme qu’elle a perfectionné son produit pour améliorer la résistance des nouvelles générations de téléphones portables. Selon le fabricant, nos nouveaux gadgets électroniques sont 10 % plus larges et 15 % plus lourds en moyenne. Cela les rend d’autant plus fragiles en cas de choc ou de chute. Le verre de protection Victus 2 étant plus fin qu’avant, il ne propose pas de protection supplémentaire contre les rayures.

Le Gorilla Glass Victus 2 est conçu pour protéger des smartphones toujours plus grands et plus lourds

En revanche, il est spécifiquement conçu pour résister aux chutes sur les sols rugueux tels que le béton et l’asphalte. À en croire la vidéo publiée par YouTube par la compagnie, un téléphone muni d’une protection Gorilla Glass Victus 2 peut tomber sans dommage aucun d’une hauteur de un mètre sur du béton, et de deux mètres sur de l’asphalte. Nombre d’observateurs seront prompts à critiquer les procédures de test, qui sont fort peu réalistes, il est vrai.

Quoi qu’on en dise, avec plus de 8 milliards de smartphones parés d’une protection Gorilla Glass, Corning s’est imposé comme la marque de référence en matière de verre protecteur. La première génération de Victus équipe le Pixel 7 Pro de Google ou encore le Samsung Galaxy Note 20 Ultra de Samsung, entre autres. Selon David Velasquez, le PDG de Gorilla Glass, affirme que le premier smartphone incassable n’a pas encore été créé, mais que la compagnie y travaille, ce n’est qu’une question de temps. Selon lui, le véritable challenge à venir est la création d’un verre pliable à l’usage des smartphones tels que le Motorola Razr 2 et autres Samsung Galaxy Z Fold 4. Les smartphones équipés de Gorilla Glass Victus 2 sont encore en cours d’évaluation chez les fabricants et devraient arriver dans le commerce dans les mois qui viennent.

