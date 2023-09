Galaxy S23 : la mise à jour de septembre corrige 62 failles de sécurité, installez-la vite

Samsung va déployer très bientôt une mise à jour importante sur ses smartphones Galaxy les plus récents, puisqu’elle corrige pas moins de 62 vulnérabilités différentes. Voici tous les changements qu’elle apporte.

Après une mise à jour d’août qui aura finalement mis plusieurs semaines à arriver sur nos appareils, Samsung est de retour avec un nouveau correctif de sécurité, cette fois-ci pour le mois de septembre 2023. Comme d’habitude, ce dernier corrige plusieurs vulnérabilités, et elles sont cette fois-ci au nombre de 62.

Celle-ci est prévue non seulement sur les Galaxy S23 de dernière génération, mais également sur tous les smartphones récents de l’entreprise qui bénéficient toujours du suivi logiciel de Samsung. Cela concerne donc même des modèles assez anciens, tels que le Galaxy S20 ou encore le Galaxy Z Flip 3.

Lire également – Galaxy S23 : Bixby peut désormais vous répondre avec votre voix, voici comment

Le correctif de sécurité corrige certaines vulnérabilités critiques

Sur les 62 failles corrigées par la mise à jour de septembre, quatre correctifs marqués “critiques” et 19 correctifs marqués “élevés” ont été fournis par Google. De son côté, Samsung a corrigé 35 failles de sécurité dans ses appareils.

Parmi elles, certaines ont été découvertes dans l'application Samsung Keyboard, les paramètres de sécurité, Dual Messenger, Samsung Knox AI, le stockage des applications Téléphone et Messages, les Suggestions de paramètres, la fonction Verrouillage des dossiers de One UI, l'application Météo, le Wi-Fi Auto Hotspot, le gestionnaire de SMS entrants et les paramètres de l'écran de verrouillage.

Samsung se place toujours en leader du suivi logiciel sur le marché des smartphones Android, mais Google pourrait bien lui-même bientôt offrir encore plus de mises à jour sur ses prochains appareils haut de gamme, les Pixel 8 et 8 Pro.

Pour l’instant, la mise à jour ne semble pas immédiatement disponible sur les smartphones de Samsung en Europe, mais elle devrait l’être très prochainement au cours des prochaines semaines. Comme celle-ci corrige pas moins de 4 vulnérabilités dites « critiques », on vous conseille de l’installer le plus tôt possible une fois celle-ci déployée. Vous devriez normalement recevoir une notification sur votre smartphone vous avertissant de son arrivée, mais on vous conseille toujours, au cas où, de surveiller régulièrement le menu de mise à jour de votre smartphone.