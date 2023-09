Galaxy Z Flip 5 : le smartphone à clapet de Samsung passe haut la main ce test de réparabilité

Zack Nelson de la chaîne YouTube JerryRigEverything l’avoue volontiers : il apprécie la forme et la conception du Galaxy Z Flip 5, le dernier smartphone pliable de Samsung au format clapet. Mais connaissant le bonhomme, on se doute qu’avant de l’adopter, il va soumettre l’appareil à la torture.

Bien que le prix reste le critère d’achat numéro un lorsque l’on choisit un nouveau smartphone, une tablette, ou un PC, la durabilité et la réparabilité sont des facteurs que l’on prend de plus en plus en compte. Zack de JerryRigEverything a publié une vidéo très instructive sur YouTube dans laquelle il démonte entièrement le Galaxy Z Flip 5 afin de vérifier s’il est possible de facilement remplacer les deux batteries, puis de réassembler le tout.

Il obtient un début de réponse lorsqu’il essaie de décoller l’écran tactile de l’appareil. Ce dernier se décolle (presque) sans dégât, même s’il ne tient plus que par sa connexion à la carte mère.

Même torturé par JerryRigEverything, le Galaxy Z Flip 5 continue de fonctionner

Le démontage du dos en verre de l’appareil et de l’écran externe Super AMOLED se déroule également sans encombre. M. Nelson annonce cependant que les apparences sont trompeuses. Il recommande bien évidemment d’utiliser les outils adéquats si vous souhaitez vous lancer dans cette opération périlleuse. Fort heureusement, la marque coréenne accompagne désormais ses clients désireux de réparer eux-mêmes leur smartphone, à travers un programme d’autoréparation.

Au bout d’un démontage précis et minutieux des divers composants du smartphone, Zack parvient aux deux batteries. Il constate que Samsung prend son empreinte environnementale au sérieux lors de la conception de ses smartphones. Non seulement, les batteries sont remplaçables (car elles ne sont pas noyées dans la colle), mais de plus, le géant coréen en facilite le retrait, grâce à une languette. Vient enfin l’heure de vérité, le remontage du combiné. À la grande surprise de Zack, le smartphone fonctionne toujours, preuve de la solidité de l’ensemble. Si vous hésitiez à acquérir un « foldable », vous pouvez, a priori, vous tourner vers le Galaxy Z Flip 5 ou le Z Fold 5 de Samsung : ils sont bien plus solides qu’on ne l’imagine.