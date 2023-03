Galaxy S23 FE : finalement, le smartphone abordable sortirait fin 2023 à un prix imbattable

Les fuites concernant la date de sortie du Galaxy S23 FE se suivent et ne se ressemblent pas. Après avoir été annoncé pour cette année, puis plutôt pour l’année prochaine, un nouveau rapport en provenance de Corée du Sud affirme que le smartphone serait finalement lancé au dernier trimestre 2023. Samsung serait en effet en train de finaliser les partenariats avec ses fournisseurs.

Alors, Galaxy S23 FE ou pas Galaxy S23 FE ? A priori, oui, Samsung prépare une version plus abordable de son dernier flagship. D’après les premières informations parues à son sujet, ce modèle pourrait même débarquer dès cette année, ressuscitant par la même occasion une gamme mise de côté après la sortie du Galaxy S22. Mais cette rumeur a vite été contredise par un autre rapport, qui cette affirmait qu’il faudra attendre 2024 avant de pouvoir mettre la main sur le smartphone.

Or, aujourd’hui est un nouveau jour, et avec lui apparaît une nouvelle rumeur. Cette dernière nous vient tout droit de Corée du Sud, publiée par le média Sisa Journal. Selon la source de ce dernier, Samsung prévoirait bel et bien de lancer son Galaxy S23 FE cette année. Plus précisément, le constructeur viserait une sortie pour le quatrième trimestre de 2023. Et le rapport ne s’arrête pas là, puisqu’il apporte également quelques bonnes nouvelles.

Sur le même sujet — Galaxy S23 Ultra officiel : Samsung perfectionne sa recette et repousse les limites de la photo

Samsung pourrait faire baisser les prix sur le Galaxy S23 FE

À commencer, vous l’aurez deviné, par son prix. En effet, le rapport affirme que le constructeur proposerait son smartphone à la vente pour un prix entre 800 000 et 900 000 wons, soit en 570 et 650 euros. Si cette information se confirme, le tarif sera donc drastiquement baissé par rapport à son prédécesseur. Pour rappel, le Galaxy S21 FE était commercialisé à sa sortie à 759 et 829 euros.

Bien entendu, cette stratégie traduit une volonté d’expansion de la part de Samsung. Toujours selon Sisa Journal, le firme coréenne prévoit d’expédier entre 2 et 3 millions d’unités de son smartphone en 2023, et jusqu’à 7 millions en 2024. Du reste, le rapport rappelle que le Galaxy S23 FE devrait être propulsé par un Snapdragon 8+ Gen 1, accompagné d’un écran AMOLED de 120 Hz.

Source : Sisa Journal