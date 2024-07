Galaxy S23 FE : Boulanger propose le smartphone Samsung à prix très réduit

Voici un bon plan qui risque d'intéresser celles et ceux qui veulent s'offrir le Galaxy S23 FE ! Pendant quelques heures seulement, Boulanger vous donne la possibilité d'avoir le smartphone Samsung à prix très réduit.

Le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris 2024 a été donné le vendredi 26 juillet. À cette occasion et jusqu'à ce soir, Boulanger vous permet de faire une bonne affaire sur l'achat du Galaxy S23 FE. Disponible dans son coloris vert d'eau, le smartphone Samsung revient à exactement 371 euros au lieu de 631 euros. La réduction de 260 euros est obtenue grâce à une remise de 60 euros effectuée au panier et par l'intermédiaire d'un bonus de reprise de 200 euros à valoir sur un ancien appareil.

Sorti il y a près d'un an, le S23 FE de la gamme Galaxy est un smartphone qui possède un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,4 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement allant jusqu'à 120 Hz. Le Galaxy S23 FE de la marque coréenne lié à l'offre Boulanger dispose aussi d'un processeur Samsung Exynos 2200, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'une batterie de 4500 mAh avec la charge rapide, d'un espace de stockage de 128 go, d'un triple capteur de 50 + 12 + 8 MP, d'un capteur frontal de 10 MP et du système d'exploitation Android 14 avec une surcouche One UI 6.0. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre article dédié au test du Samsung Galaxy S23 FE.