Galaxy S22 : une photo volée montre le design du smartphone en conditions réelles

Une photo volée du Galaxy S22 est apparue sur la toile. Ce cliché révèle le design de la face arrière du téléphone de Samsung en conditions réelles. Pendant ce temps, le S22 Ultra a été certifié par un organisme américain, confirmant plusieurs points.

Le Galaxy S22, le modèle le plus abordable de la gamme des Galaxy S22, vient d'apparaître dans une nouvelle fuite. Ce week-end, un cliché montrant le design du dos du téléphone a été partagé sur Sina Weibo, le réseau social chinois. Cette énième fuite corrobore tous les précédentes informations apparues sur la toile ces derniers mois, dont les dernières photos volées du Galaxy S22.

Comme prévu, le géant de Séoul reprend grosso modo le design du Galaxy S21. Les trois capteurs photo sont logés dans un bloc vertical placé sur le bord de la face arrière. Aux côtés du bloc photo, on distingue l'incontournable flash LED. Dans la partie inférieure dorsal, on trouve le logo de la marque Samsung.

Le design du Galaxy S22 est très proche de celui du Galaxy S21

Contrairement à la dernière dernière génération, la marque mise sur du ton sur ton. Le bloc se fond dans la structure noire du téléphone. Sur les S21, le bloc est d'un coloris différent du dos. De fait, l'appareil ressortait davantage que celui du Galaxy S22. Autre changement : le dos du smartphone n'est pas mat mais brillant. Hormis ces changements, le S22 ressemble beaucoup à son prédécesseur.

En parallèle, le Galaxy S22 Ultra, le modèle le plus cher de la future gamme, est apparu dans la base de données de la FCC, Commission fédérale des communications, l'organisme chargé d'examiner et de certifier tous les produits électroniques qui seront vendus aux Etats-Unis. Notez que le Galaxy S22+ est également apparu sur le site de la FCC quelques jours plus tôt.

D'après la base de données, le S22 Ultra est bien compatible avec le stylet S-Pen, l'accessoire autrefois réservé aux Galaxy Note. Sans grande surprise, Samsung proposerait une coque de pression LED View qui laisse entrevoir l'heure sur l'écran du téléphone quand le clapet de l'étui est refermé. Pour mémoire, Samsung devrait annoncer les nouveaux Galaxy S début février 2022.