Galaxy S22 : Samsung va lancer un nouveau chargeur sans fil 25W

Samsung va profiter du lancement des Galaxy S22 pour commercialiser un nouveau tapis de recharge sans fil. Compatible avec la charge 25W, ce nouvel accessoire semble confirmer l'arrivée d'une charge par induction plus puissante que sur les Galaxy S21.

Les Galaxy S22 sont dans les starting-blocks ! Alors que la présentation officielle approche à grands pas, les fuites concernant la gamme se multiplient sur la toile. Récemment, nous avons obtenu la confirmation que le Galaxy S22 Ultra, le modèle le plus premium, est visuellement très différent des Galaxy S22 et S22+ grâce à des photos volées en conditions réelles.

Peu après, un nouveau chargeur sans fil Samsung est passé entre les mains de la FCC, la Commission fédérale des communications. Cette entité fédérale est chargée d'examiner et de certifier tous les produits électroniques qui seront disponibles sur le marché américain dans les mois à venir. Les Galaxy S22 sont d'ailleurs récemment apparus dans la base de données de l'organisme, confirmant le lancement imminent.

Samsung prépare un nouveau chargeur par induction pour les Galaxy S22

D'après le listing de la FCC, le géant de Séoul s'apprête à commercialiser un nouveau chargeur sans fil d'une puissance maximale de 25W. Selon les schémas inclus dans la base de données, ce tapis de recharge est entièrement plat. Il ne s'agit pas d'un socle permettant de garder droit un smartphone pendant la recharge. Sans grande surprise, le tapis de recharge est alimenté par le biais d'un câble USB-C.

Le tapis de charge a été testé avec trois appareils Samsung, dont les Galaxy S21. Les smartphones, cantonnés à la charge sans fil de 15 W, n'ont pas pu profiter des performances maximales du chargeur par induction. Il se murmure que Samsung pourrait proposer une recharge sans fil allant jusqu'à 25W sur les Galaxy S22 et S22+. La certification de ce nouvel accessoire semble confirmer les intentions de la marque. De son côté, le S22 Ultra grimperait à 45W.

Pour rappel, Samsung devrait annoncer les Galaxy S22 dans le courant de février prochain. La pénurie de puces aurait contraint le fabricant à décaler la date de lancement de quelques semaines par rapport à cette année. On vous en dit plus dès que possible sur les S22. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.