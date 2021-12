Galaxy S22 : ces photos montrent le design des 3 smartphones de la gamme

Les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra viennent d'apparaître dans deux nouvelles photos volées. Cette énième fuite met en évidence les différences de design entre les trois smartphones de la gamme de Samsung.

Tandis que la présentation officielle approche à grands pas, les fuites concernant les Galaxy S22 se multiplient sur la toile. Ce 13 décembre 2021, Yogesh Brar, un informateur de chez 91Mobiles, a publié deux photos qui montrent les trois smartphones de la gamme l'un à côté de l'autre sur son compte Twitter.

“Ces appareils correspondent aux unités de production”, explique Yogesh Brar. En effet, les terminaux visibles sur les photos volées corroborent toutes les précédentes fuites apparues sur la toile ces derniers mois. Comme prévu, les Galaxy S22 et Galaxy S22+ reprennent dans les grandes lignes le design des Galaxy S21.

Le Galaxy S22 Ultra est très différent des Galaxy S22/ S22+

Très similaires, les Galaxy S22 et S22+ se distinguent grâce à un triple capteur photo logé dans un bloc qui s'étend sur la tranche. De ce côté là, Samsung se contente de recycler l'esthétique de sa précédente génération de smartphones. Par contre, le géant de Séoul ne met plus en évidence le bloc photo avec des couleurs différentes comme sur les Galaxy S21. La marque opte pour du ton sur ton, plus discret.

Très différent de ses petits frères, le Galaxy S22 Ultra se veut plus proche des dernières références de la gamme des Galaxy Note. En lieu et place des bords incurvés, le fabricant sud-coréen opte pour un design anguleux et des tranches plates. Il serait accompagné d'un stylet S-Pen, l'accessoire longtemps réservé aux Note. Dans ces conditions, on ne s'étonnera pas que le smartphone puisse s'appeler le Galaxy S22 Note.

Surtout, on remarque que le design du bloc photo du S22 Ultra diffère de celui des autres S22. Plutôt que de reprendre le bloc façon S21, Samsung opte pour une disposition inédite. On distingue 3 capteurs disposés à la verticale accompagnés de deux autres objectifs plus petits et un flash LED. Pour la première fois depuis très longtemps, les capteurs ne sont pas logés dans une bloc mais intégrés directement à la structure.

Les deux photos montrent deux des coloris qui seront disponibles : noir ou blanc. Aux dernières nouvelles, Samsung déclinerait aussi les S22/ S22+ en rose doré et vert. De son côté, le S22 Ultra aura aussi droit à un coloris rouge foncé. Pour mémoire, Samsung présentera les Galaxy S22 début février 2022.