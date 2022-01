Galaxy S22 : le design des trois smartphones se dévoile en vidéo

Les Galaxy S22, les prochains flagships de Samsung, continuent de faire parler d'eux via une nouvelle fuite. Dans une vidéo postée par le leaker Unbox Therapy, on peut y voir trois unités factices de S22. L'occasion de découvrir en amont le design potentiel des trois futurs smartphones de la marque.

Décidément, les fuites concernant les Galaxy S22, les prochains fleurons de Samsung, continuent de s'accumuler sur la toile. On doit la dernière révélation en date au leaker réputé Unbox Therapy. Sur son compte Youtube, le leaker a publié une vidéo de ce qui semblent être des unités factices des smartphones à venir de l'entreprise sud-coréenne.

Bien que la vidéo en question ait été supprimée depuis (Samsung l'a probablement exigé), plusieurs médias ont pu faire plusieurs captures d'écran. On y découvre pour la première fois les trois appareils côte à côté, l'occasion pour nous de voir les différences de design entre eux. Comme le laissaient entendre de précédentes rumeurs, le design du S22 Ultra se rapproche fortement de celui du Galaxy Note, avec ses bords supérieurs et inférieurs carré et un bloc photo qui ne dépasse pas. On voit d'ailleurs que l'appareil abrite un emplacement pour le stylet S-Pen.

Une nouvelle fuite dévoile le design des S22

Quant aux Galaxy S22 et S22+, ils arborent une ligne similaire à celle des Galaxy S21 lancés l'année dernière. Les blocs photo sont toujours aussi volumineux avec cette bosse caractéristique, et sont toujours placés dans le coin supérieur gauche de l'appareil. Concernant la configuration, ils embarquent tous les deux trois capteurs seulement, contre quatre pour le S22 Ultra.

Ce qui est le plus intéressant aussi, c'est bien l'aspect du S22. En effet, l'appareil est bien plus compact que les autres modèles, ce qui corroborent de précédentes rumeurs qui affirmaient que le S22 serait équipé d'une dalle 6,1″ seulement, contre 6,2″ pour le S21. Notez par ailleurs que le leaker Zaryab Khan a dévoilé certaines caractéristiques techniques du S22 Ultra ce mardi 5 janvier 2022.

Selon les visuels qu'il a partagés, le bloc photo du modèle haut de gamme devrait donc se composer d'un capteur principal grand-angle de 108 MP, avec stabilisation d'image optique (OIS) et une technologie mystère baptisée Super Clean Lens. On retrouve ensuite un objectif ultra grand-angle de 12 MP Dual Pixel AF, puis d'un téléobjectif x3 f2.4 (10 MP) et d'un périscope x10 f4.9 (10 MP). Concernant la dalle, il s'agirait d'un écran Dynamic AMOLED 6,8″ en définition QHD+. Pour rappel, une autre fuite publiée ce mercredi 6 janvier confirme le retour de la charge rapide 45W sur le S22 Ultra.

Source : The Verge