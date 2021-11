Galaxy S22 : les premiers benchmarks dévoilent un smartphone largement dépassé par l’iPhone 13

Le Galaxy S22 devrait être présenté en janvier 2022 et les premiers benchmarks commencent à apparaître sur le net. Ils décrivent un smartphone loin de la concurrence, mais il faut garder à l’esprit que nous n’avons là que des résultats provisoires.

Le Galaxy S22 est le prochain smartphone phare de Samsung. Il devrait logiquement être équipé des derniers processeurs les plus puissants du marché, à savoir le Snapdragon 898 ou l’Exynos 2200 selon les versions. Les premiers benchmarks repérés sur le net montrent pourtant un produit en dessous d’un de ses principal concurrent : l’iPhone 13.

Le premier benchmark en fuite a été partagé par le site My Smart Price, souvent dans les bons coups. Il a été réalisé sous Geekbench et provient d’un modèle désigné comme le SM-S908B, qui est vraisemblablement le Galaxy S22 équipé d’un Snapdragon 898.

Le Samsung Galaxy S22 dépassé par l'iPhone 13

Comme nous pouvons le voir, les résultats ne sont pas vraiment encourageants, puisque nous avons un score de 691 en single-core et 3167 en multi-core. C’est peu, surtout pour un processeur censé être l’un des plus puissants du marché.

A lire aussi – Galaxy S22 : prix, date de sortie, fiche technique, tout savoir sur le prochain smartphone Samsung

A titre de comparaison, le OnePlus 9, équipé du précédent processeur haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 888, atteint des scores de 1038 et 3604 selon nos données. L’iPhone 13 Pro Max, qui dispose d’une puce A15 Bionic maison, atteint des scores de 1727 et 4819 points. Il est donc loin devant. Très loin.

Cependant, il ne faut pas prendre ces scores pour argent comptant. Ils ne sont en réalité qu’un premier aperçu. Le smartphone est encore loin d’être finalisé et Samsung devrait le pousser un peu plus au niveau des performances d’ici la sortie. Reste maintenant à savoir jusqu’où ira-t-il. Si atteindre l’iPhone 13 parait difficile, on peut s’attendre à des meilleurs résultats que le Snapdragon 888.

Rappelons que comme d’habitude, les versions européennes des Galaxy S22 ne devraient pas être dotés de ce SoC, mais de l’Exynos 2200, le processeur maison de la firme coréenne. Au niveau de la puissance, nous devrions être dans la même fourchette. Ne reste maintenant plus qu’à attendre l’annonce officielle du smartphone, qui ne devrait pas arriver avant le mois de janvier 2022 au plus tôt.

Source : My Smart Price