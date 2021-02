Galaxy S21 : Samsung annonce des précommandes record, loin devant les S20

Les Galaxy S21 rencontrent un important succès commercial depuis leur arrivée sur le marché. Au Royaume-Uni, Samsung affirme même avoir enregistré des chiffres de précommandes record. La nouvelle génération de smartphones a suscité bien plus de précommandes que les Galaxy S20 ou les Galaxy S10.

Mi-janvier, Samsung a annoncé les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra, une toute nouvelle génération de smartphones haut de gamme. Les trois flagships se distinguent grâce à un bloc photo original, un capteur photo de 108 mégapixels, un écran 120 Hz et un SoC Exynos 2100.

En Corée du Sud, pays natal de Samsung, les Galaxy S21 sont rapidement parvenus à séduire les consommateurs. Sur le marché sud-coréen, le fabricant enregistre 20% de précommandes en plus par rapport aux S20 en 2020. Les acheteurs sud-coréens ont surtout plébiscité le S21 Ultra, le modèle le plus haut de gamme compatible avec le stylet des S-Pen des Note.

Le Galaxy S21 Ultra cartonne au Royaume-Uni

Les S21 rencontrent aussi le succès sur le marché britannique. Dans un communiqué de presse publié sur son site officiel, Samsung UK affirme avoir enregistré un “nombre record de précommandes”. Le groupe ne précise pas combien d'unités de Galaxy S21 ont été écoulées entre le 14 janvier, date d'ouverture des précommandes, et le 29 janvier, jour d'arrivée en magasins.

Samsung se contente d'assurer que les Galaxy S21 battent “les performances des Galaxy S20 et S10”, les deux précédentes générations de Galaxy S. Le géant de Séoul précise aussi que le S21 Ultra est le modèle le plus populaire auprès des acheteurs britannique. La phablette premium totalise “plus de la moitié des ventes” de S21 au Royaume-Uni.

“La demande d'innovation augmente, et cela se reflète dans les résultats de précommande que nous avons enregistré avec nos Galaxy S21″ explique Conor Pierce, vice-président de Samsung Electronics au Royaume-Uni. Le cadre fait référence aux mesures de confinement et assure que “la technologie a été le fil conducteur qui a maintenu nos liens” pendant les mois de pandémie. Néanmoins, on notera que Samsung a récemment réduit les objectifs de vente de Galaxy S21 dans le monde. In fine, il n'est pas impossible que les chiffes de vente des smartphones à l'échelle mondiale ne soient pas aussi encourageants.