Galaxy S21+ : une prise en main en vidéo dévoile le téléphone un mois avant le lancement

À un moins du lancement, le Galaxy S21+ se dévoile à travers une prise en main. Un Youtubeur vient en effet de poster une séquence de 4 minutes dans laquelle il manipule l’appareil, lance un benchmark et nous en dit un peu plus sur l’autonomie et la partie photo de l’appareil.

Depuis quelques jours, c’est un torrent d’informations concernant les Galaxy S21 (ou S30) qui déferlent sur la Toile. Après la date de lancement, les différents coloris, les informations concernant la partie photo et la fiche technique, c’est aujourd’hui… Une prise en main qui vient de fuiter ! Le S21+ se dévoile dans une vidéo qui permet de vérifier ou d’infirmer certaines des informations qui circulent sur le Web.

Une petite précision avant de commencer ce tour d’horizon : contrairement à ce qu’indique la vidéo, il ne ss’agit d’un S21, mais bel et bien d’un S21+. Comme l’indique l’un des passages de la vidéo, l’appareil porte le numéro SM-G996U, ce qui correspond au « Plus », et non au modèle classique de la gamme.

Le Galaxy S21 profite d’un dos mat et non brillant, contrairement aux précédents modèles

C’est désormais une certitude, la nouvelle gamme de Galaxy S21 de Samsung sera entièrement dévoilée le 14 janvier 2021. Cette année, le fabricant sud-coréen a décidé de faire une petite entorse à la règle : il a avancé son calendrier habituel, puisque sa série de Galaxy S est généralement présentée en février, puis commercialisée dans le mois qui suit. Samsung a même déjà teasé ses S21 à l’aide d’une vidéo officielle il y a quelques jours.

Si l’on savait donc beaucoup de choses à son propos, c’est une vidéo qui nous montre aujourd’hui le S21+ sous toutes les coutures. Durant plus de 4 minutes, Première constatation : le dos de l’appareil confirme ce que prétendaient les premières rumeurs. le revêtement Glossy des Galaxy S a laissé place à un dos mat, un peu comme celui que l’on trouve sur les Note 20 et Note 20 Ultra. Une grande première la gamme Galaxy S donc, et adieu les traces de doigts.

Les performances du S21+ enterrent celles des S20+ et Note 20 Ultra

Côté performances, l’appareil n’est pas en reste : sous Geekbench, il obtient un score de 1115 en single-core, et de 3326 en multi-core. Cette version de l’appareil semble équipée d’un Snapdragon 888, un SoC réservé au marché américain (du moins pour le Galaxy S21). Selon le site Android Police, la même application de benchmark avait affiché des scores de 830 et 3087 avec un S20+ équipé d’un Snapdragon 865.

A titre de comparaison, lors de notre test du Note 20 Ultra (équipé il est vrai d’un Exynos 990), nous avions obtenu un score de 834 en single-core et de 2681 en multi-core. On espère désormais que l’Exynos 2100, qui équipera les modèles européens de la gamme S21, parvienne à s’approcher des résultats obtenus avec le Snapdragon 888.

L’autonomie des S21 devraient connaître une nette amélioration

Le Youtubeur s’estime par ailleurs satisfait de la batterie de l’appareil, expliquant que le smartphone est capable de tenir une journée complète, même lorsque l’appareil est sollicité de manière intense. La nouvelle batterie de 4 800 mAh du S21+ (300 mAh de plus que la génération précédente) n’est certainement pas étrangère à ce gain d’autonomie.

Enfin, dernier point : dans la vidéo ci-dessus, le Youtubeur explique que les capteurs photo ont tendance à saturer certaines couleurs, notamment le bleu et le verre. Un petit « défaut » (que certains peuvent considérer comme une qualité) que nous avons souvent évoqué lors de nos précédents tests des Galaxy S et A.

Toutes les informations que nous avions eues jusqu’à présent correspondent trait pour trait avec celles de la vidéo. Sauf renversement de dernière minute, les détails fournis ne sont donc pas à prendre au conditionnel. Mais quoi qu’il advienne, il n’y a plus qu’un mois à tenir avant le lancement officiel de la nouvelle gamme de smartphones Samsung,.