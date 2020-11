Galaxy S21 (S30) : l’arrivée d’un écran 120 Hz QHD se confirme

L'écran du Galaxy S21 (S30) bénéficierait d'une définition QHD comme le Galaxy S20, mais avec un taux de rafraîchissement 120 Hz. La définition 2K semble pour l'heure suffire dans ce type d'appareils pour le numéro 1 de l'industrie – les concurrents qui s'essaient à la 4K sur mobile, comme Sony, peinent à faire montre de ventes convaincantes.

A en croire le très informé Ice Universe, le Galaxy S21 Ultra devrait conserver la définition 2K QHD déjà disponible sur le S20. Ce dernier qui s'appuie en général sur des sources proches de l'industrie, détaille en effet dans son tweet “S21 U, 2K + 120Hz”. Certains s'attendaient à un saut vers la 4K, mais, finalement, Samsung semble avoir plutôt opté pour un taux de rafraîchissement plus élevé à 120 Hz – qui serait ainsi disponible dans toutes les définitions prises en charge par l'appareil.

Il faut dire que les constructeur qui se sont essayé à la 4K sur mobile, au premier rang desquels on peut citer Sony, restent des acteurs modestes de l'industrie. Il semble que l'argument “4K” ne fait pas particulièrement vendre plus de smartphones en 2020. Et que c'est pour cela que Samsung a préféré évité d'intégrer un tel composant.

Galaxy S21 : l'écran 4K, trop gadget ?

Le gain visuel de ce type d'écran n'est réellement significatif que lorsque la dalle du smartphone est utilisée dans un dispositif de réalité virtuelle. Le passage au 120 Hz semble dès lors perçu comme une meilleure valeur ajoutée. D'abord parce que cela rend l'utilisation du smartphone plus fluide, et donne une vrai sensation immédiate de nouveauté.

Ensuite parce que cela renforce le positionnement du smartphone dans les jeux mobiles. En outre, en affirmant que le S21 Ultra aura un écran 2K + 120 Hz, la fuite suggère également que les autres modèles n'auront pas accès à la même technologie. Le Galaxy S21 Ultra devrait comme les autres smartphones de la gamme être construit autour d'une puce Snpadragon 875 ou équivalent Exynos 2100 en Europe.

Il devrait également embarquer une batterie qui pourrait atteindre 5000 mAh. Le modèle Ultra devrait, comme cette année, rester le meilleur de la gamme en photo, avec des capteurs plus avancés dont un module 108 Mpx.