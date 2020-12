Galaxy Gear : ces 5 montres ne sont pas compatibles avec les futurs smartphones Samsung

Samsung annonce l’abandon des mises à jour sur 5 anciennes montres connectées Galaxy Gear. Les futurs smartphones de la marque, dont les Galaxy S21 (S30), ne fonctionneront donc pas avec les smartwatch. Voici la liste des appareils concernés.

Samsung vient d’annoncer la fin du support logiciel pour une poignée de montres connectées Galaxy Gear dans un billet visible dans l’application Samsung Members en Allemagne, rapportent nos confrères de Galaxy Club. Concrètement, la firme sud-coréenne ne déploiera plus de mises à jour de sécurité sur les accessoires lancés en 2013 et 2014.

Tous les smartphones Samsung qui seront commercialisés dans le courant de l’année prochaine ne fonctionneront pas avec ces modèles, à commencer par les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. Attendus dans le courant du mois de janvier ou février 2021, les trois smartphones haut de gamme seront incompatibles avec les anciennes montres connectées. Pour continuer à vous servir des montres, vous devrez opter pour un smartphone lancé en 2020, comme les Galaxy S20 ou les Galaxy Note 20, ou avant.

La liste des 5 montres connectées qui ne fonctionneront pas avec les Galaxy S21

Au total, 5 montres connectées sont concernées par l’abandon du support logiciel. Pour avertir les utilisateurs, Samsung s’est engagé à transmettre une notification aux appareils concernés en temps voulu. En attendant, voici la liste des montres obsolètes dès 2021 :

« La qualité de service existante sur les montres Samsung Gear plus anciennes ne peut pas être garantie et assurée uniquement par des mises à jour d’applications » justifie Samsung. Concrètement, le hardware des montres ci-dessus est incapable de fonctionner avec les composants de nouveaux smartphones. Aucune mise à jour du firmware ne permet d’assurer un fonctionnement optimal des montres.

Comme le souligne Galaxy Club, les Galaxy Gear S2 et Galaxy Gear S3, sorties respectivement en 2015 et 2016, continueront par contre de recevoir des mises à jour. Néanmoins, on peut s’attendre à ce que Samsung déclare ces deux montres connectées obsolètes dès 2022. Si vous envisagez de craquer pour les futurs Galaxy S21, ou un autre téléphone Samsung prévu en 2021, on vous conseille de vous tourner vers les Galaxy Watch 3 ou les Galaxy Watch Active 2.

