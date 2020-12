Samsung Galaxy S21 : un chargeur de 30 Watts pourrait être vendu séparément

Samsung pourrait bien proposer de la recharge rapide à 30 Watts avec ses nouveaux Galaxy S21. Cependant, le constructeur coréen pourrait livrer ce chargeur à part. Une stratégie un peu étrange, étant donné que le S21 devrait par défaut être équipé d’un chargeur de 25 Watts.

La recharge rapide est devenue un nouvel argument de vente pour les constructeurs de smartphones. Samsung s’y est engouffré, en proposant par exemple une recharge rapide de 25 Watts pour ses derniers flagships, comme le S20, le Z Fold 2 ou le Note 20. Le Galaxy S21 pourrait bien aller un peu plus loin.

Selon Sammobile, le Galaxy S21 devrait bien être équipé d’un chargeur de 25 Watts, contredisant ainsi les fuites précédentes qui évoquaient un téléphone vendu sans, à la manière d’Apple. Toutefois, Samsung pourrait vendre, à part, un chargeur de 30 Watts pour ceux qui le désirent. Plus encore, il semblerait que ce chargeur soit vendu à un prix très abordable (sans le préciser) et sans câble USB. Cela paraît logique, vu que nous avons -en général- déjà tous un ou plusieurs câbles de ce type chez nous.

L’intérêt d’un chargeur de 30 Watts semble limité

Nous avons du mal à voir l’intérêt pour Samsung de sortir ce chargeur de 30 Watts dans le commerce, et ce pour deux raisons. La première est que la firme vend déjà un chargeur rapide de 45 Watts, pour l’instant uniquement dédié au Galaxy Note 20 Plus et au S20 Ultra. La deuxième est tout simplement que le gain apporté par ce chargeur ne pourrait pas changer grand-chose. Avec un chargeur de 25 Watts, un Galaxy S20 se réalimente par exemple en un peu plus d’une heure. Avec 5 Watts de plus, nous pourrions gagner quelques minutes seulement. On peut prend exemple du OnePlus 8T qui, doté d’un chargeur de 65 Watts, se réalimente de 0 à 100% en un peu plus de 45 minutes.

A lire aussi – Test du Samsung Galaxy S20 : le plus petit de la fratrie n’est pas à prendre à la légère

Quoi qu’il en soit, nous devrions être fixés dans peu de temps. En effet, le Galaxy S21, ou Galaxy S30, devrait être annoncé dans le courant du mois de janvier. Un dévoilement précoce par rapport aux autres années, étant donné que Samsung se doit de rattraper une année 2020 plombée par le coronavirus.

Source : Sammobile