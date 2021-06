Galaxy S21 : la mise à jour Android de juin 2021 corrige les problèmes de l’appareil photo

Samsung a débuté le déploiement de la mise à jour sécurité Android de juin 2021 sur tous les Galaxy S21. En plus de corriger une poignée de failles de sécurité, ce patch règle également les soucis de performances de l'appareil photo signalés récemment par de nombreux utilisateurs.

Fin mai 2021, nous évoquions dans nos colonnes le déploiement de la mise à jour Android de juin 2021 sur les Galaxy S21. Seulement, ce patch n'était pour l'instant disponible qu'en Corée du Sud. Or, nos confrères du site SamMobile confirme que la MAJ sécurité Android de juin 2021 est en cours de déploiement dans les autres régions du monde. Elle est d'ailleurs d'ores et déjà disponible aux Émirats arabes unis et devrait donc arriver sous peu dans d'autres pays.

Quand le patch a été diffusé en Corée du Sud, nous n'avions pas encore les détails des différents correctifs apportés. Or, il s'avère que cette MAJ sera plutôt importante. En effet, il s'avère que Samsung corrige avec ce patch les soucis de performances de l'appareil photo des Galaxy S21. Des problèmes signalés en masse par les utilisateurs récemment.

Depuis ces dernières semaines, de nombreux propriétaires de Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra se plaignaient d'énormes lenteurs avec l'appareil photo de leur smartphone. Les zooms et les passages entre les différents capteurs prennent un temps anormalement long, rendant impossible leur correcte utilisation.

Samsung corrige les soucis de performances de l'appareil photo des S21

Dans son forum officiel, Samsung a “confirmé que le lag se produit lorsque la mémoire ou les ressources de calcul sont suffisantes dans un chemin spécifique, notamment en mode Portrait”. Notez que selon plusieurs témoignages, ces ralentissements surviennent également sur mode Paysage et d'autres configurations.

Quoi qu'il en soit, la mise à jour Sécurité Android de juin 2021 devrait donc régler ces soucis de performance. Reste maintenant à savoir si le problème sera définitivement réglé, ou si des dysfonctionnements subsisteront encore malgré le patch. Il faudra attendre d'avoir le retour de plus d'utilisateurs pour le savoir.

Si vous possédez un Galaxy S21, S21+ ou S21 Ultra, vous recevrez une notification lorsque la mise à jour Android sera disponible en téléchargement. Samsung la déployant par vagues successives, il faudra peut-être attendre quelques jours avant de pouvoir la télécharger. Et vous, avez-vous rencontré ces problèmes avec l'appareil photo de votre Galaxy S21 ? Dites-le-nous dans les commentaires.

Source : Android Headlines