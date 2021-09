Le Galaxy S21 aura droit à Android 12 d’ici la fin 2021

Android 12 arrive bientôt et si vous avez un Galaxy S21 S21+ ou S21 Ultra, vous ne devrez pas attendre longtemps pour en profiter. Samsung a en effet annoncé l’arrivée prochaine de l’OS sur ces derniers modèles phares.

L’arrivée d’une nouvelle version d’Android est toujours suivie d’une question cruciale : quand pourrons-nous y avoir le droit ? Cela dépend de beaucoup de facteurs, comme votre modèle de smartphone. Si vous avez craqué pour un Galaxy S21 cette année, sachez qu’il ne vous faudra pas attendre longtemps pour Android 12.

Samsung ne compte en effet pas laisser traîner le sujet pendant trop longtemps. Sur le site officiel du constructeur (en coréen), ce dernier donne plus de détails sur l’arrivée d’Android 12, et plus particulièrement de One UI 4, sa surcouche pensée pour cette version de l’OS. Pas de date de sortie ni de calendrier établi, mais la marque promet un déploiement de la bêta pour “bientôt”.

A lire aussi – Test Samsung Galaxy S21 Ultra : la puissance à l’état pur

Pour le moment, on ne sait pas à quoi va ressembler Android 12 sur les smartphones Samsung. Toutefois, on peut supposer l’arrivée de toutes les nouveautés de cette version sur nos terminaux. Bien entendu, cette bêta ne sera réservée qu’à une petite partie des utilisateurs mais on peut espérer avoir un déploiement avant la fin de l’année à ce rythme.

Android 12 arrivera vite sur le S21, S21+ et S21 ultra

Notons que tous les smartphones de la gamme S21 sont bien évidemment concernés par cette annonce, à savoir le S21, le S21+ mais aussi le S21 Ultra. Pour l’instant, pas de mention d’un éventuel FE (pas encore annoncé) ni même des smartphones pliables présentés au mois d’août. Pour ces derniers, plus particulièrement le Z Fold 3, il faudra sans doute faire preuve de patience, l’adaptation au format particulier demandant un peu plus de travail.

Samsung devrait également faire passer nombre de ses terminaux sur Android 12, mais pour l’instant, la liste est bien mystérieuse. Les autres constructeurs sont aussi dans les starting-blocks pour apporter l’OS sur leurs mobiles. Les premiers à en bénéficier devraient être les Pixel 6 qui devraient arriver vers la fin octobre.

Pour rappel, Android 12 ne changera pas de manière drastique la façon dont on utilise notre smartphone, mais devrait apporter de nombreuses améliorations au niveau du design.

Source : AndroidCentral