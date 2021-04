Galaxy S20 : la dernière mise à jour améliore les performances de l’appareil photo

Les Galaxy S20 reçoivent une nouvelle mise à jour de sécurité mensuelle. Actuellement en cours de déploiement, le firmware comprend le patch de sécurité Android de mai 2021 et plusieurs améliorations. Dans le changelog, Samsung affirme avoir amélioré les performances de l'appareil photo et du système de partage de fichiers Quick Share. Voici comment installer la mise à jour dès que possible.

Il y a quelques jours, Samsung a déployé la mise à jour de mai 2021 sur les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. D'après nos confrères de SamMobile, le géant sud-coréen pousse maintenant le même firmware sur les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra. Selon les témoignages, la mise à jour est en cours de déploiement en Allemagne.

Au vu des habitudes de la marque, on peut s'attendre à ce que la mise à jour soit disponible en France, et dans le reste de l'Europe, dans les jours à venir. Par précaution, la marque propose d'abord chaque nouvelle version du firmware sur une quantité limitée d'appareils. Dans un second temps, tous les smartphones compatibles reçoivent la mise à jour OTA.

La mise à jour améliore aussi Quick Share sur les Galaxy S20

Avec ce firmware, Samsung ne se contente pas d'ajouter le patch de sécurité Android de mai 2021. D'après le changelog partagé par SamMobile, la mise à jour améliore les performances de l'appareil photo des Galaxy S20. La marque ne précise pas quelles sont les ajouts.

Lire également : une plainte assure que l’appareil photo des Galaxy S20 a un défaut de fabrication

Le géant de Séoul en profite aussi et surtout pour améliorer le système de partage de fichiers propre aux smartphones Galaxy, Quick Share. Le menu Quick Share est maintenant accessible depuis la section Fonctionnalités avancées de l'interface. De plus, l'icône indique désormais clairement si vous avez configuré le partage des fichiers avec tout le monde ou uniquement avec vos contacts. Pour vérifier si la mise à jour est déjà accessible sur votre S20, on vous conseille de suivre la manipulation ci-dessous :

Rendez-vous dans le menu Paramètres de votre smartphone

de votre smartphone Appuyez sur À propos de l’appareil

Sélectionnez ensuite Mise à jour logicielle

Si elle est disponible, choisissez Lancer la mise à jour et suivez les instructions fournies par votre téléphone

Avant de lancer l'installation, on vous conseille de vous assurer que la batterie dispo d'au moins 50% d'autonomie, ou que le smartphone soit branché à une source d'alimentation. Avez-vous pu installer le firmware ? On attend votre témoignage dans les commentaires.

Source : SamMobile