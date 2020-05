Galaxy S20 Ultra : non, le mode 120 Hz ne ruine pas la batterie, la preuve en vidéo

Le mode 120 Hz du Galaxy S20 Ultra est-il si énergivore que ça ? Le site Phonebuff s’est amusé à tester et à comparer l’autonomie du smartphone en mode 120 Hz et 60 Hz. Le résultat se montre plutôt surprenant.

Le Galaxy S20 Ultra s’impose comme l’un des smartphones les plus puissants du moment. Un écran Always On 6,9 » en définition 1440 x 3200 pixels et 511 ppi de densité de pixels, un processeur Exynos 990 gravé en 7 nm+, entre 128 et 512 Go de stockage interne, de 12 à 16 Go de RAM… En clair, une véritable machine de guerre, le tout alimenté par une imposante batterie de 5000 mAh.

Et comme tous les Galaxy S20, le plus musclé de la gamme intègre un mode 120 Hz, qui permet de nettement augmenter le taux de rafraîchissement, avec à la clé des transitions plus nettes et plus fluides. Le site Phonebuff s’est amusé à comparer et à tester l’autonomie du Galaxy S20 Ultra en mode 120 Hz et en mode 60 Hz.

Et c’est parti pour plus de 25 heures de test

Pour ce faire, les rédacteurs ont suivi une procédure bien particulière. À l’aide d’un bras robotisé, les smartphones en 120 Hz et en 60 Hz sont passés par la même boucle d’applications. Notez que chaque application représente une heure de test. Les rédacteurs ont donc commencé par les appels, puis les messages.

Viennent ensuite Gmail et un tour sur un navigateur Internet (avec un scroll toutes les 30 secondes). À ce moment précis, l’écart est faible : 80% d’autonomie pour le 60 Hz contre 77% pour le 120 Hz. Le passage sur Instagram se montre déjà plus marquant avec un écart de 7% (65% VS 58%). PhoneBuff a ensuite procédé à un standby de 16 heures avec l’écran en veille (58% VS 52%).

Un écart pas si flagrant que ça

Direction YouTube où l’écart ne cesse désormais de croître avec 50% au compteur pour le 60 Hz et 42% pour le 120 Hz, soit un écart de 8%. Le test suivant porte sur le jeu Alto Adventure’s, titre choisi pour son utilisation du GPU du smartphone. Sans surprise, l’écart continue à se creuser : 40% VS 31%. Après un passage sur Google Maps avec le GPS et la recherche sur le trafic activés, le Galaxy S20 Ultra en mode 120 Hz rend l’âme sur Snapchat au bout de 35 minutes de test (sur l’heure habituelle par application).

Le S20 Ultra en mode 60 Hz affiche encore 14% au compteur. Le bras robotisé a alors recommencé la boucle d’applications jusqu’à ce que le smartphone s’éteigne lui aussi à son tour. Au final, la différence entre les deux appareils n’est pas si flagrante. Le Galaxy S20 Ultra en mode 60 Hz a réussi à tenir 26 heures et 24 minutes, contre 25 heures et 35 minutes avec le mode 120 Hz activé. Concrètement, sur la même utilisation, le S20 Ultra en mode 60 Hz ne bénéficie que de 50 minutes d’autonomie supplémentaire.

Source : PhoneBuff

