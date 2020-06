Le CES 2021 aura bien lieu, mais avec des conditions sanitaires strictes

Le CES de Las Vegas aura bien lieu en 2021. Le plus grand salon du monde dédié à la technologie se tiendra en janvier prochain, mais sous certaines conditions strictes, ont annoncé les organisateurs. Une décision qui rappelle celle prise autour de l’IFA de Berlin.

Est-ce bien raisonnable ? L’édition 2021 du CES de Las Vegas, qui se déroulera en janvier prochain, aura bien lieu, a indiqué l’organisateur, et ce malgré l’épidémie de coronavirus. Pandémie oblige, des mesures sanitaires strictes seront appliquées pour les visiteurs du monde entier. De même, une partie du salon se tiendra de manière virtuelle, sans plus de précisions. Un pari risqué alors que la maladie fait encore des ravages aux Etats-Unis.

Le CES 2021 appliquera des mesures strictes pour éviter la propagation du virus. Ainsi, les stands bénéficieront de plus d’espace et les allées seront plus larges. Des masques et du gel seront fournis aux visiteurs et les contacts physiques, comme les serrages de main, seront proscrits. La température de chaque participant sera prise à l’entrée du salon et tout sera mis en place pour que les paiements sans contact soient utilisés partout.

Enfin, les produits en démonstration seront désinfectés entre chaque prise en main. Sur chaque stand, des milliers de doigts de journalistes du monde entier touchent les objets en exposition pour faire des photos ou des vidéos. Est-ce que cela sera suffisant ? On peut également se demander si les journalistes pourront, ou voudront, venir à Las Vegas alors que l’épidémie sera peut-être encore active.

Le CES dans les traces de l’IFA

Le coronavirus a provoqué des annulations à la chaîne pour les salons dédiés à la technologie ou au jeu vidéo. Ainsi, l’E3 de Los Angeles, qui promettait d’être historique avec la présentation des jeux sur les nouvelles consoles, a été annulé. Même chose pour le salon français Paris Games Week, prévu en octobre. L’éditeur de jeu Blizzard a même annulé sa traditionnelle Blizzcon de novembre.

Le salon IFA, pendant Européen du CES, se déroulera bien en septembre prochain à Berlin malgré la crise. Mais l’organisation a promis des mesures sanitaires strictes, avec notamment 1000 personnes par jour autorisées sur les lieux. Espérons que cela sera suffisant pour ne pas créer un nouveau cluster.

En janvier 2020, le CES avait accueilli 175 000 visiteurs.

Source : CES