Après Samsung, Honor prépare son propre concurrent au Galaxy Ring

À l'occasion du MWC 2024, Honor a confirmé auprès de nos confères de CNBC qu'un concurrent au Galaxy Ring est en préparation dans ses bureaux. Le PDG du constructeur a affirmé que le projet vise à relier l'anneau à sa propre application de santé, en enrobant le tout d'intelligence artificielle pour générer des programmes d'entraînement.

Ce lundi 26 février, Samsung a profité de l'ouverture du MWC 2024 de Barcelone pour lever officiellement le voile sur son Galaxy Ring, son tout nouvel anneau connecté. Phonandroid a pu jeter un coup d'oeil sur celui-ci qui, malgré le fait que nous n'avons pas pu y toucher, n'a pas manqué de nous impressionner. Nous ne sommes donc pas vraiment étonnés de voir que la concurrence se bouscule désormais au portillon pour proposer sa propre bague connectée.

Apple a été le premier à dégainer, via un rapport d'ETNews qui affirme qu‘une date de sortie sera bientôt annoncée. Aujourd'hui, c'est au tour de Honor de rejoindre la danse. Dans un entretien avec nos confrères de CNCB, son PDG George Zhao a confirmé que le constructeur a d'ores et déjà rejoint la course à la bague connectée. Sans pour autant se risquer à livrer trop d'informations, et certainement pas une fenêtre de sortie.

Honor pourrait bientôt présenter sa propre version du Galaxy Ring

“En interne, nous disposons de ce type de solution et nous travaillons actuellement sur cette partie, de sorte que vous puissiez bientôt obtenir un anneau Honor”, a déclaré George Zhao. Pour ce qui est de fonctionnement, il faudra s'attendre à quelque chose de très similaire au Galaxy Ring, à savoir un anneau se concentrant avant tout sur la récolte de données de santé, qui seront ensuite analysées et résumées par une application smartphone dédiée.

“Cet appareil fonctionnera avec des applications basées sur l'IA (et) pourra vous aider à adapter vos entraînements professionnels à vos besoins grâce à l'étude de vos habitudes et vos données de santé pour vous donner des suggestions”, continue le PDG avant de conclure : “Je pense que l'IA va transformer ce type d'applications.”

