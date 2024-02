Galaxy Ring : la bague connectée apparait dans une application Samsung, le lancement approche

La Galaxy Ring de Samsung est une bague intelligente qui promet d'offrir une nouvelle façon de suivre votre santé et votre forme physique, et il semblerait que son lancement approche à grands pas.

Après plusieurs années de rumeurs, Samsung a officiellement annoncé lors de son événement Unpacked consacré aux Galaxy S24 la sortie prochaine de sa Galaxy Ring. La bague connectée est récemment apparue dans l'application Good Lock, ce qui suggère qu'elle pourrait être prête à être lancée prochainement.

L'application Good Lock est une application Samsung qui permet aux utilisateurs de personnaliser leurs appareils à l'aide de divers modules et widgets. L'un de ces modules, appelé Battery Status, affiche le pourcentage de batterie de tous les appareils connectés au téléphone. Un utilisateur sur Reddit a remarqué que le Galaxy Ring était listé comme l'un des appareils dans le module Battery Status, même si l'appareil n'a pas encore été officiellement lancé.

Samsung référence déjà la Galaxy Ring dans son application Good Lock

Si la Galaxy Ring apparait déjà dans l’application, cela indique que Samsung a déjà mis à jour Good Lock pour prendre en charge le Galaxy Ring, et que l'appareil pourrait être lancé dans un avenir proche.

D’après ce que l’on sait déjà, la Galaxy Ring devrait offrir un moyen plus discret et plus pratique de surveiller sa santé et sa forme physique, sans avoir besoin d'un écran ou d'une montre. L'appareil pourrait également s'intégrer à d'autres produits et services Samsung, tels que Bixby, Samsung Health et SmartThings. Elle pourrait également marquer le début d’un certain déclin pour les montres connectées, qui étaient jusqu’à présent les appareils les plus appréciés pour le suivi de la santé.

Samsung n'a pas annoncé le prix ou la date de sortie de la Galaxy Ring, mais a déclaré qu'elle sortirait plus tard dans l'année. Compte tenu de son apparition sur Good Lock, il est probable que Samsung dévoile sous peu davantage de détails concernant sa première bague intelligente. Il reste maintenant à voir comment celle-ci va venir concurrencer certains des leaders du marché. On peut notamment citer Oura, qui a déjà lancé de nombreuses bagues connectées ces dernières années.