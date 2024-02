Apple pourrait concurrencer le Galaxy Ring avec son propre anneau connecté

Après Samsung, Apple pourrait bien lancer son anneau connecté. Selon un rapport, la firme serait prête à annoncer une date de lancement pour ce qui serait le concurrent direct du Galaxy Ring.

L'avenir des objets connectés à porter sur soi semble viser nos doigts plutôt que nos poignets. Après l'essor des montres intelligentes, on pourrait bien entrer dans l'ère des anneaux connectés. Un tel appareil est loin d'être nouveau. On pense à l'Oura Ring premier du nom, sorti en 2015 et dont la 4e itération est attendue pour 2024. Cela reste cependant un marché de niche qui commence à peine à prendre de l'importance. Il a fallu attendre l'arrivée d'un acteur majeur, en l’occurrence Samsung, pour que le grand public s'intéresse aux “smart rings”.

La firme coréenne a en effet officialisé le Galaxy Ring lors de sa conférence de janvier dernier. Peu d'informations ont été partagées, mais on s'attend à un objet résolument orienté santé et dans lequel l'intelligence artificielle devrait avoir un rôle important. Attendu pour fin 2024, l'appareil se devait de faire réagir la concurrence. D'après une source interne ayant parlé aux équipes du site ETNews, c'est Apple qui pourrait dégainer son propre anneau connecté pour ne pas laisser Samsung prendre la part du lion.

La sortie d'un anneau connecté Apple serait pour bientôt selon une source

“Apple a régulièrement publié des brevets liés aux anneaux intelligents depuis plusieurs années, de sorte qu'un développement avancé en vue d'une commercialisation semble imminent“, indique le rapport. En effet, on entend parler d'un Apple Ring depuis 2015 au moins. Au fil des ans, le constructeur a déposé plusieurs brevets : l'anneau pourrait contrôler les appareils à distance par exemple, mais probablement pas espionner votre conjoint(e) comme le laissait croire un tweet de 2022.

La source parle d'un lancement “imminent”, mais sans avancer de date. Il vaut mieux rester prudent devant un tel enthousiasme, même si l'arrivée d'Apple sur le marché des anneaux connectés fait sens. Selon la firme Business Research Insight, il représentera 200 millions de dollars en 2031, contre 20 millions seulement en 2023. Impossible de passer à côté, d'autant plus si Samsung se lance enfin.